Robles justifica que la excepción a Airbus de transferencia de programas con Israel "no tiene relación con políticas militares de defensa"

En una entrevista en La 1, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha justificado el envío de transferencias de material militar de Israel para Airbus tres meses después de que el Gobierno de España sacase adelante, este pasado mes de septiembre, un decreto-ley que cerraba el embargo de armas a Israel, por el genocia en Gaza, aunque con un 'pero': el embargo se podía levantar en caso de que prevalezca "el interés nacional".

Fue en el último Consejo de Ministros de 2025 cuando se aprobó la transferencia de "material de defensa y doble uso" israelí para Airbus, un acuerdo que según ha explicado Robles, "no tiene relación con las políticas militares ni de defensa, sino con el ámbito comercial, industrial y de exportaciones".

En este caso, según ha detallado Robles, "se basa en la compañía Airbus para poder exportar determinados materiales y para poder seguir el trabajo de determinados proyectos industriales de aviones, como el A400M o el C295, que necesitan esa tecnología israelí". Pero siempre, insiste, "con una finalidad industrial comercial de exportación y para nada está relacionado con el ámbito de las armas".

De este modo, Robles ha reiterado que "España nunca ha comprado armas a Israel", sino que lo que ha hecho ha sido "extraer tecnología". De este modo, ha explicado que los programas del Ministerio de Defensa están "en un plan de desconexión para que sea la industria nacional española la que realice esos programas".

Por último, Robles ha especificado que en el caso de Airbus, tiene relaciones con exportaciones a otros países y con el ámbito industrial y con la "creación de puestos de trabajo" en lugares como San Pablo (Sevilla).

