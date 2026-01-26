Robles denuncia los abusos de poder de Trump y pide una respuesta contundente de Europa: "Lo mismo se quiere invadir Groenlandia que se mata"

¿Qué ha dicho? La ministra de Defensa asegura en Antena 3 que "no puede ser que haya un presidente, aunque sea el de Estados Unidos, que se pueda convertir en el gendarme internacional".

Una "brutal vulneración" de la democracia. Así define la ministra de Defensa, Margarita Robles, el estallido de las tensiones que se ha vivido por los últimos movimientos de Donald Trump, tanto en lo que respecta al incremento de la represión por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota como por las pretensiones expansionistas del líder republicano con las amenazas de invadir Groenlandia.

"Lo mismo se quiere invadir Groenlandia que se mata por protestar", ha lamentado Robles en una entrevista en Antena 3 en la que ha calificado como "terrible" la espiral de violencia que se está viviendo en el país para reprimir a los manifestantes que protestan contra la indiscriminada política de Trump contra los migrantes.

"No puede ser que haya un presidente, aunque sea el de Estados Unidos, país al que respetamos, al que queremos y al que apreciamos, que se pueda convertir en el gendarme internacional", ha asegurado Robles. Además, ha alertado de que sería enormemente peligroso permitir que el magnate "decidiera que su propia moral es el límite de todas las vulneraciones".

Compara la situación de Groenlandia con la de Ucrania

"Ningún dirigente político puede decir que le da igual, que no tiene límites del ordenamiento jurídico y que va a invadir la soberanía de un territorio como el de Groenlandia", ha afirmado Robles al ser preguntada por el incremento de las tensiones entre Estados Unidos y Europa a colación de las amenazas de Donald Trump y varios de los integrantes de su Gobierno de anexionarse Groenlandia, territorio autónomo que forma parte de Dinamarca.

De hecho, la ministra sostiene que, en caso de que Europa mire para otro lado, no podrá plantar cara al imperialismo ruso que amenaza al flanco oriental del continente: "¿Qué autoridad moral vamos a tener entonces para criticar a Putin?".

Sin embargo, Robles ha insistido en tratar de poner fin a este conato de conflicto a través de las vías diplomáticas, ya que "son siempre las mejores", más si cabe teniendo en cuenta la "tremenda superioridad militar" de Estados Unidos respecto a Dinamarca y el resto de países europeos.

La invasión de Groenlandia "sería el fin de la OTAN"

Respecto a las tensiones que estas amenazas de Trump han causado en el seno de la OTAN, Robles ha afirmado que una anexión por la fuerza de la isla ártica por parte de EEUU "sería un poco, por decirlo de alguna manera, el final de la Alianza Atlántica". En ese sentido ha incidido en que es "absolutamente incomprensible" que EEUU, líder de la coalición militar, pueda vulnerar todas las normas del derecho internacional frente a otro miembro de la OTAN.

Respecto a las últimas críticas de Trump a España por su gasto en defensa, Robles ha respondido que el presidente estadounidense desconoce la realidad de lo que nuestro país está haciendo en esta materia. "Evidentemente España cumple", ha afirmado la titular de Defensa para concluir.

