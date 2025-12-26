Roba joyas valoradas en 13.000 euros en Marbella y pierde parte del botín en la huida

Los detalles El robo se produjo la tarde del domingo 21 de diciembre en una joyería del centro comercial, donde el detenido entró simulando ser un cliente y aprovechó un descuido para forzar una vitrina y sustraer cuatro gargantillas de oro, según informó la Policía Nacional.

Un hombre de 38 años fue detenido por la Policía Nacional como presunto autor del robo de joyas valoradas en casi 13.000 euros en un centro comercial de Marbella. El robo ocurrió el domingo 21 de diciembre cuando el sospechoso, simulando ser un cliente, forzó una vitrina y sustrajo cuatro gargantillas de oro. Al ser descubierto, huyó dejando caer dos colgantes valorados en 3.000 euros. Los vigilantes lo persiguieron y, tras arrojar un destornillador, intentó ocultarse en una obra cercana. Finalmente, fue detenido con tres piezas de oro y una pulsera con diamantes, cuyo origen se investiga.

Un hombre de 38 años ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor del robo de joyas valoradas en casi 13.000 euros en un centro comercial de Marbella, tras huir a la carrera y perder parte del botín durante la persecución.

El robo se produjo la tarde del pasado domingo 21 de diciembre en una joyería del recinto comercial. El detenido accedió al establecimiento simulando ser un cliente y aprovechó que los empleados atendían a otras personas para forzar de manera disimulada una vitrina expositora y sustraer cuatro gargantillas de oro, según ha informado este viernes la Policía Nacional en un comunicado.

La maniobra fue advertida por un tercero, que alertó a una empleada del local, quien activó de inmediato la alarma para avisar a la seguridad privada y a la Policía. El sospechoso emprendió entonces la huida, durante la cual se le cayeron dos colgantes de oro valorados en unos 3.000 euros, que fueron recogidos por un particular ajeno a los hechos y entregados posteriormente a la responsable de la joyería.

Los vigilantes de seguridad persiguieron al autor, que llegó a arrojar un destornillador contra uno de ellos cuando intentaban interceptarlo en el exterior del centro comercial. Con la descripción facilitada —entre ella una mochila de color rojo— y la ruta de escape, varias patrullas de la Policía Nacional establecieron un cerco en la zona.

El hombre intentó ocultarse en una obra cercana al centro comercial, donde finalmente fue localizado y detenido, agazapado en una esquina. Entre sus pertenencias se hallaron una palanqueta y tres piezas de oro: dos colgantes valorados en 10.000 euros, aún con la etiqueta de la joyería, y una pulsera con diamantes cuyo origen se investiga, al no pertenecer al establecimiento afectado.

Los agentes devolvieron las piezas recuperadas al negocio, mientras que la empleada mostró los daños causados en los raíles del escaparate, cuya apertura requiere un imán especial.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.