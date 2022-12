Albert Rivera cree que estarán en todos los parlamentos regionales

Albert Rivera continúa firme en su compromiso de no participar en ningún Gobierno que no presida su partido. Satisfecho por el éxito que le auguran las encuestas, el presidente de Ciudadanos ha asegurado que cuando lleguen a todos los parlamentos autonómicos no pactarán con ningún partido si antes no acepta sus propuestas.