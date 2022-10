Durante su intervención en el debate de totalidad sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, Rivera ha defendido que los Presupuestos "naranjas" incluyen más de 8.000 millones para los ciudadanos y suponen un "giro social" a las "políticas de recortes de Zapatero y Rajoy durante una década", aunque llegan con seis meses de retraso debido a que el "irresponsable y podemizado" PSOE "se ha dedicado al no es no" durante medio año.

Rivera ha destacado que los Presupuestos benefician a 13 millones de españoles que "no pueden esperar a disputas internas de partidos, a la gresca del PSOE y su podemización" y ha resaltado que traen "buenas noticias" para los españoles, con medidas como el complemento salarial para jóvenes, la subida de pensiones, la rebaja del IRPF, la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, las mejoras para funcionarios o la bajada del IVA del cine.

En este sentido, ha afeado al PSOE que rechace los PGE y le ha preguntado en varias ocasiones cuáles son sus motivos para oponerse a los mismos, ya que supone votar en contra a mejoras sociales como el aumento de los permisos de paternidad. "En un año y medio Cs ha conseguido tres semanas más, ustedes en 30 años nada", les ha espetado.

Además, ha reprochado también a Montoro que hace unos meses no quisiese bajar los impuestos al centrar sus posturas en que "las zanahorias se quedarían para el final de la legislatura".

"Ha tenido que rectificar, ha tenido que aceptar una rebaja fiscal que no quería, para los que cobran menos de 14.000 euros y para los que ganan entre 14.000 y 18.000 euros, con una rebaja media de 628 euros", ha apostillado Rivera.

De hecho, le ha afeado que la bajada de impuestos que ha llevado a cabo sea la "amnistía fiscal a los corruptos", que los españoles "han pagado" para "sus amigos Rato, Bárcenas y los Pujol, los únicos beneficiarios fiscales".

"No venga a decir que han bajado los impuestos, los únicos que han visto bajadas han sido los corruptos y sus amigos", le ha espetado. Ha recordado a Rivera que el Gobierno de Mariano Rajoy llevó a cabo la "mayor bajada de impuestos de la historia" en los años 2015 y 2016, de 12.300 millones, con más de 8.600 millones de rebaja en el IRPF. Además, le ha pedido que reconozca que el Ejecutivo "ha mejorado mucho" los acuerdos con Ciudadanos.

"La política es así si hubiésemos cerrado los PGE en septiembre habríamos acordado unos elementos diferentes de los incorporados en los acuerdos de hoy", ha indicado Montoro, quien ha apuntado que si se hubiesen concretado los PGE en septiembre no se habría incluido la subida de pensiones acordada con el PNV que subirá las pensiones conforme al IPC. El titular de Hacienda ha explicado que el incremento de las pensiones que recogerá finalmente los Presupuestos será posible gracias al cumplimiento del objetivo de déficit el año pasado, algo que anteriormente no se podría haber acordado por que no se conocía el dato "con precisión y rigor".

En cualquier caso, ha celebrado las "buenas noticias" que traerán los PGE para 13 millones de personas y ha destacado que continúa la creación de empleo, con 436.000 nuevos ocupados en el último año, lo que muestra que "estamos en la buena dirección de cerrar la peor de las heridas que ha sido la pérdida de puestos de trabajos", y para superar "definitivamente" la fractura social. Igualmente, ha resaltado la necesidad de "cohesionar España" en la legislatura y ha agradecido a Ciudadanos su apoyo a la estabilidad política como "mejor garantía de conseguir el final de la recuperación económica y la estabilidad institucional".