Los reyes visitan las zonas afectadas por los incendios en Galicia: "Solo las personas que habéis estado ahí sabéis lo que habéis pasado"

Los detalles Tanto Felipe VI como Letizia han querido reconocer la labor de los efectivos que han trabajado para apagar los distintos fuegos y han escuchado todo lo que les han transmitido los afectados por las llamas.

En su segundo día de visita a las zonas afectadas por incendios en España, los reyes Felipe VI y doña Letizia acudieron a Galicia tras su paso por Castilla y León. En Verín, Ourense, fueron recibidos con vítores y aplausos, acompañados por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Los monarcas visitaron el centro de coordinación de emergencias, agradeciendo a brigadistas y equipos de emergencia por su labor. Felipe VI destacó la importancia de estar alerta ante futuros incendios, mientras que en Monterrei, reafirmó el apoyo del Estado y la necesidad de aprender de estas experiencias. La visita continuará en Extremadura.

Segundo día de visita de los reyes a las zonas afectadas por los numerosos incendios que han asolado España. Tras pasar por Castilla y León, Felipe VI y doña Letizia han visitado Galicia, donde han podido hablar con los afectados y los efectivos que han luchado contra el fuego.

Los monarcas han sido recibidos entre vítores y aplausos a Verín, una localidad de Ourense muy golpeada por las llamas. Allí les esperaban el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y los alcaldes de los municipios más castigados por el fuego.

Además, han visitado el centro de coordinación de la emergencia y han saludado a brigadistas y equipos de emergencia, con foto de familia incluida. El rey ha querido recalcarles el "reconocimiento por la labor tan abnegada, profesional y solidaria" que han realizado, pero la reina también ha tomado la palabra para agradecer la labor de todos los efectivos.

Un reconocimiento que la reina también ha querido subrayar: "Las personas que no hemos estado ahí no lo sabemos. Solo las personas que habéis estado ahí sabéis lo que habéis pasado. Esa comprensión se intuye, se ve y se reconoce".

Y el rey ha dejado además un mensaje para el futuro: "Que estemos siempre alerta y preparados para que en cualquier lugar pueda venir un incendio o un incidente de estas características".

La última parada del día ha sido en Monterrei. Allí, los reyes se han acercado a los vecinos y Felipe VI ha querido cerrar el viaje con un mensaje de apoyo y cercanía: "Queríamos sobre todo estar aquí, acercarnos, escucharos, veros las caras y conocer mejor el drama. Necesitáis cerca la presencia del Estado en sus distintos niveles. Y aquí es pues compartir un ratito las historias vuestras, que esperáis en el futuro y también pues de alguna manera que enseñanzas podemos extraer de todo esto para ser mas fuertes en el futuro".

Una segunda jornada de visita de los reyes que continuará en Extremadura este viernes.