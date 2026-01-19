Ahora

Accidente de tren en Córdoba

Al menos 39 muertos y más de 150 heridos en el accidente de Adamuz

TELÉFONOS DE ATENCIÓN

Líneas de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

Tragedia ferroviaria

Los reyes viajarán a Córdoba tras la tragedia de Adamuz: "Estamos realmente preocupados"

¿Qué han dicho? La reina Letizia indica que "la prioridad" ahora ha de ser "atender, acompañar, ayudar y asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente".

Los reyes Letizia y Felipe VI hablan desde Atenas sobre la tragedia en Adamuz
Los reyes han expresado este lunes en Atenas su consternación y preocupación por el terrible accidente de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) que ha causado 39 muertos y han destacado que la prioridad es ahora atender y asistir a todas las personas afectadas por el siniestro.

Felipe VI y la reina Letizia, que se encuentran en Atenas para asistir al funeral y el entierro de la princesa Irene de Grecia, viajarán previsiblemente este, martes, a Adamuz (Córdoba) a la zona del siniestro.

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han atendido a los medios de comunicación españoles antes de trasladarse a la Catedral Metropolitana de la capital griega para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia.

El rey ha indicado que han estado en contacto permanente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para conocer la evolución del accidente desde el domingo por la noche.

"En cuanto terminemos lo antes posible vamos a regresar, por supuesto, y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han que han sufrido este accidente. Estamos realmente preocupados todos", ha asegurado el jefe del Estado.

El rey también ha querido agradecer a los vecinos de la localidad de Adamuz la ayuda y que hayan asistido en lo posible sobre la marcha a los accidentados. Por su parte, la reina ha indicado que los técnicos y los servicios de emergencia siguen buscando posibles víctimas y que "la prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente".

Según han informado fuentes de la Casa Real, los reyes viajaran este martes a la zona y han suspendido el acto previsto en Toledo donde iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes. Los reyes y sus hijas volverán de inmediato a Madrid tras el funeral y entierro de la princesa Irene y no asistirán por tanto a la recepción prevista para después del acto, a la que se quedará la reina Sofía con sus hijas, las infantas Elena y Cristina.

