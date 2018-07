El rey dará tiempo a la reflexión, nueva ronda de contactos, otra investidura… Así queda el calendario tras el 'no' a Sánchez

SIN PRESIDENTE EL 2 DE MAYO, SE CONVOCAN NUEVAS ELECCIONES

Tras el segundo 'no' del Congreso a Pedro Sánchez y aún sin Gobierno, ¿qué va a pasar? Según fuentes parlamentarias, el rey dejará pasar un tiempo para ver si los partidos mueven ficha y logran algún tipo de avance; si no es así, podría convocar una nueva ronda de contactos. Si antes del 2 de mayo no hay Gobierno se convocarían nuevas elecciones y podríamos pasar seis meses con un Gobierno en funciones.