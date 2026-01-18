La reunión entre Sánchez y Feijóo, una posibilidad de limar asperezas para dos políticos enfrentados: "Soy todo oídos"

El presidente y el líder del PP se reúnen en Moncloa por primera vez en diez meses con algunos frentes abiertos como el envío de tropas a Ucrania. "El mundo está en una situación extraordinariamente grave y eso exige lo mejor de nosotros mismos", dice el jefe del Ejecutivo.

La relación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo no pasa, ni de lejos, por su mejor momento. Si el panorama ya era de crispación total, este se ha magnificado con el modelo de financiación propuesto por el socialista, el cual "nadie apoya", según el 'popular'.

Sin embargo, en apenas unas horas, ambos tendrán que verse las caras a solas en una reunión donde Sánchez será "todo oídos". Todo ello después de que Feijóo llamara al jefe del Ejecutivo "patético", le expresara que "no tiene vergüenza" y le pidiera de nuevo "ser una persona decente".

Entre el gran abanico de temas que desplegar sobre la mesa, uno de los principales sería el posible envío de tropas españolas al país liderado por Volodímir Zelenski. "Si España ha mandado tropas de paz a otras muchas latitudes geográficas lejanas, ¿cómo no vamos a mandar tropas de paz a Ucrania, a un país europeo?", expresó Sánchez.

Una operación para la que, de momento, no cuenta con el aval del Partido Popular, así que solo para aspirar a conseguirlo, el presidente del Gobierno va a tener que ofrecer una lista de explicaciones, según el secretario general del PP, Miguel Tellado.

"Cuánto se va a gastar, en cuántos años, en qué conceptos, desde qué partidas si no hay presupuestos y con qué empresas", dijo, porque si no lo hace, como dijo Feijóo, puede ir olvidándose.

Ante la negativa 'popular', al menos por el momento, el presidente se muestra esperanzado y asegura que este lunes será "todo oídos". Así lo ha expuesto en una entrevista en 'La Vanguardia': "Creo que el mundo está en una situación extraordinariamente grave y que eso exige lo mejor de nosotros mismos y estar a la altura de la coyuntura".

"Creo que España está jugando un papel protagonista y primordial porque no hemos aceptado dobles estándares cuando hablamos de Gaza, de Ucrania, de Groenlandia o de Venezuela. Lo llamativo es el silencio cómplice de algunos, la mirada hacia otro lado de otros", añade, por lo que se muestra abierto a abordar otros asuntos para contentar al líder de la oposición.

