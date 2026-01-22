El PP resquebraja la tregua política tras el accidente: "Cuando la meteorología cuesta vidas, el PSOE nos llama asesinos"

¿Qué ha dicho? La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, compara el papel de Óscar Puente en la tragedia de Adamuz con un Carlos Mazón que desapareció durante la tarde de la DANA en Valencia.

La tregua política tras la tragedia de Adamuz ha finalizado, según Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso. Muñoz ha comparado la responsabilidad del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el accidente ferroviario, con la de Carlos Mazón durante la DANA de 2024 en Valencia. Critica que el PSOE acuse de "asesinos" a los políticos del PP sin información suficiente. Aunque sus palabras hacia el Gobierno son duras, asegura que el PP no busca instrumentalizar el dolor de las víctimas. Muñoz afirma que cualquier petición de responsabilidades será técnica y objetiva, y que la crítica del PP dependerá de la información disponible.

Se acabó la tregua política tras la tragedia de Adamuz. Es lo que se desprende de las palabras de la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, que ha equiparado el papel en el accidente ferroviario del ministro de Transportes, Óscar Puente, con el de Carlos Mazón en la DANA de octubre de 2024 en Valencia.

"Ahora resulta que lo que ha ocurrido en una vía férrea no se podría predecir pero en una DANA que sobrepasó cualquier información sí que había una responsabilidad", ha asegurado Muñoz este jueves en una rueda de prensa en la Cámara Baja, señalando que Puente, según ella, tiene un grado de responsabilidad, como mínimo, similar a la de un Carlos Mazón que desapareció durante toda la tarde del temporal que acabó con la muerte de 230 personas.

"Cuando la meteorología cuesta vidas, el PSOE nos llama asesinos", ha añadido la portavoz del PP en el Congreso, que ha asegurado que "los socialistas acusan de asesino" a los responsables políticos de su formación "sin tener información".

"Si fuera socialista, llamaría asesino a Puente"

No obstante, y pese a sus duras palabras hacia el Gobierno, Ester Muñoz ha asegurado que en Génova no pretende instrumentalizar el dolor de las víctimas. Algo que, asegura, sí hace el PSOE cuando hay tragedias en territorios gobernados por el PP.

"Si yo fuera socialista, estaría llamando asesino a Óscar Puente, y no lo estoy haciendo", ha aseverado Muñoz, haciendo referencia a las numerosas protestas contra la gestión de la DANA por parte de Mazón. Unas protestas en las que, pese al relato del PP, estaban representadas la inmensa mayoría de las víctimas y personas de todo signo político.

"No nos vamos a comportar como ellos, pero cualquier tipo de petición de responsabilidades irá encaminada a las consecuencias técnicas y objetivas", ha añadido la diputada 'popular' para a continuación afirmar que el grado de crítica y dureza de su partido hacia el Gobierno en los próximos días "tendrá que ver con la información que vayamos a tener de lo que ha pasado".

"Nosotros no somos socialistas, no acusamos de asesino a nadie sin tener información", ha afirmado la portavoz del partido de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso para concluir.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.