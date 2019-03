El PP rechaza la decisión de los jueces sobre los escraches: “Son nazismo puro”

Mientras que la Audiencia Nacional opina: “Es un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil”.

“Pero hay un escenario privado que no es solo nuestro también de nuestra familias”, ha dicho Sáenz de Santa María.

Y su familia, pero en está ocasión la del Partido Popular, no tardó en apoyarla. La alcaldesa Ana Botella ha expresado: “Me parece lamentable y muy peligroso para el estado de derecho. La barra de medir siempre ha sido muy distinta con lo cual esto no me extraña”.

"Me parece que se trata de una libertad de expresión muy peculiar, no lo comparto. Creo que la sentencia debe tener otros fundamentos”, ha dicho el diputado del PP Antonio Marínez- Pujalte.

Incluso, Esperanza Aguirre ha ido más allá y ha pronunciado “que no es jueza. Es una enchufada del Partido Socialista que la han puesto ahí por el cuarto turno”.