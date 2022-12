Ciudadanos se tiró a la piscina con 970 candidaturas, una rápida formación que ahora les trae problemas, aunque se quedan con la parte positiva, "tomar nota de lo que no se ha hecho hasta ahora, ser humildes, reconocer errores y solucionarlos inmediatamente"



En Barberà del Vallès se han retirado tras darse cuenta que su candidato fue número tres del partido xenófobo, de Anglada y hay más, en Miranda de Ebro Victoriano Fernández se convirtió en el número 13 de la lista sin saberlo. Como él, Félix y dos jubilados más.



La dirección regional del partido explicó que tenían el consentimiento pero que los candidatos no tenían claro qué habían firmado, y aceptaron retirar la lista. En Mataró, la numero ocho, Nuria Sánchez, colgó un mensaje en Facebook tras leer el programa del partido, su dimisión. En ella dice que pensaba que Ciudadanos era un partido de izquierda moderada pero que en realidad es un partido totalmente contrario a sus ideas y por eso necesita hacer oficial su renuncia.



Otros candidatos se leyeron el programa pero no se les quedó, como lo demuestra Pedro Fernández, candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Ciudad Real. Después de todo esto, Ciudadanos pone el freno y rechaza 500 solicitudes de nueva militancia por no dar el perfil.