Rajoy ha intervenido en el mitin de los populares en Barcelona, el primero en el que coincide con el cabeza de lista del partido para los comicios del 25 de mayo, Miguel Arias Cañete, y también el primero en el que se ha extendido sobre el debate soberanista catalán. "No se puede ir a Europa con el insensato horizonte de salirse luego de ella, como pretenden algunos", ha dicho Rajoy, quien también ha advertido de que Cataluña ha sido "grande y auténtica" cuando ha sido "española y europea". "O sea, siempre", ha señalado.

El presidente del Gobierno se ha dirigido a los cerca de 2.000 militantes y simpatizantes -según fuentes del partido- que han acudido a este mitin para transmitirles ánimos y subrayar la importancia que, ha dicho, el PP tiene en Cataluña. Con la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, presente en el acto, junto al candidato del PPC a las europeas, Santi Fisas, Rajoy les ha agradecido que los populares catalanes son "garantía de futuro" y de que "no pasará nada en Cataluña que luego haya que lamentar".

"No sois nacionalistas, ser nacionalista no es una obligación, hasta ahí podíamos llegar. Sois catalanes y no defendéis nada raro para Cataluña", sino lo que esta comunidad "ha sido siempre desde hace muchos siglos", ha señalado el jefe del Ejecutivo ante los numerosos aplausos del público. Una Cataluña que es la que deberían defender todos "sin matices sin disimulos", ha añadido Rajoy, quien también ha valorado que los populares ni "inventan" la historia, ni "disfrazan" la realidad ni reparten "diplomas de catalanismo".

El jefe del Ejecutivo se ha mostrado convencido de que el PP obtendrá un buen resultado en Cataluña del 25 de mayo, y ha insistido en poner en valor el trabajo diario de sus militantes en la comunidad, con Alicia Sánchez-Camacho al frente. "Representáis a mucha más gente de la que imagináis, que os vota o no, pero sentirían una gran inquietud si vieran que os calláis", ha dicho Rajoy a los suyos en Cataluña, a quienes ha recordado que son "importantes" porque forman parte de un "partido sólido", el que agrupa mayor número españoles, el que tiene más votos, el que gobierna en España y "el que tiene más influencia en Europa".

Un partido que, ha añadido, es el que mejor defiende el bienestar de las personas y que ha seguido siempre, "como una roca", defendiendo las mismas cosas. Rajoy ha finalizado su intervención en Barcelona, la única que, previsiblemente, tendrá en Cataluña en esta campaña, repitiendo que "lo que sea España lo deciden todos los españoles y a ningún español se le puede privar del derecho a decidir sobre el futuro de su país". Eso "es democracia" y eso "lo decidiremos entre todos", ha añadido.