El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido el apoyo al PP en las elecciones generales defendiendo su gestión los últimos cuatro años en La Moncloa: "El pasado nos avala, hemos sabido gobernar", ha subrayado. "Vamos a ganar las elecciones el 20 de diciembre", ha proclamado el jefe del Ejecutivo al abrir la campaña electoralen la puerta de la sede nacional del PP acompañado de la candidatura de Madrid y de la presidentas de la Comunidad, Cristina Cifuentes, y del partido en la región, Esperanza Aguirre.



El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a los votantes de izquierda para que la mayoría de ciudadanos que quiere acabar con "el Gobierno de la mentira" de Mariano Rajoy "no se divida y no se ponga freno al cambio". Sánchez ha apelado al voto útil en el mitin de apertura de la campaña electoral celebrado en el polideportivo Juan de la Cierva del municipio madrileño de Getafe ante unas 1.200 personas, que le han arropado con gritos y carteles de "presidente".



El candidato de Podemos a la presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral con una pegada tradicional de carteles en la localidad de Villaralbo (Zamora) tras la que ha asegurado: "La ilusión de la gente nos va a llevar en volandas, huele a remontada". Iglesias, que poco antes ha compartido una cena con representantes de asociaciones rurales y la sociedad civil, ha explicado que para Podemos es fundamental dar visibilidad a las poblaciones pequeñas como Villaralbo, de menos de dos mil habitantes, frente a quienes han gobernado dando la espalda a buena parte de los ciudadanos.



El presidente de Ciudadanos y candidato a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera, se ha sentido afortunado de liderar "el único proyecto" político que "genera ilusión en España, y "feliz" por tener "las ideas adecuadas" en el momento y el lugar "adecuado". Rivera ha entrado al grito de "presidente, presidente" en una sala del Hotel Eurobuilding, donde centenares de militantes y simpatizantes del partido, y numerosos medios de comunicación le han recibido, para dar comienzo a su campaña electoral.



El candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, ha abierto la campaña para las elecciones del 20 de diciembre con un mensaje claro de que ese cambio político que se da por seguro, supondrá "ir a peor" si no se cuenta con Izquierda Unida. Garzón, que ha sido presentado por una militante "como este chaval es mi presidente", ha pedido el voto después de medianoche para conseguir la transformación social "y un país más justo", pero no ha prometido "milagros" sino lucha "sin descanso" e "incorruptible".



El candidato de UPyD a la presidencia del Gobierno, Andrés Herzog, ha criticado la falta de "debate político" frente a una legislatura que va a ser "crucial" y en la que España enfrentará "retos colosales" para los que no se exponen "ideas claras". En el acto de inicio de campaña electoral, antes de la tradicional pegada de carteles, ha criticado al PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos ya que considera que estos partidos viven en "mundos de yupi" y no ofrecen alternativas claras en asuntos como el desafío secesionista, el deterioro de las instituciones, la desigualdad social o nuevas amenazas como el terrorismo yihadista.