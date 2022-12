Rajoy ha sido preguntado por esta posibilidad, planteada por el líder del PSC, Miquel Iceta, en la conferencia de prensa que ha ofrecido al término del Consejo Europeo de Bruselas.

El jefe del Ejecutivo ha resaltado que el Gobierno ha sido "enormemente restrictivo" en la concesión de indultos y, sobre todo, en el caso de políticos.

A partir de ahí es cuando ha recalcado que no tiene ningún sentido hablar de esa posibilidad cuando ni siquiera hay una resolución de los tribunales.

"De momento, los tribunales ni siquiera han citado a nadie a ningún juicio. No ha habido citación, no ha habido juicio, no ha habido resolución de los tribunales, no ha habido petición de indultos y, por lo tanto, no hay caso", ha señalado.