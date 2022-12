En el multitudinario mitin del PP en la plaza de toros de Valencia -15.000 personas según la organización-, Rajoy se ha mostrado convencido de la victoria de ambos el próximo domingo, y ha arremetido contra sus rivales.

Ha querido Rajoy reconocer "especialmente" el papel de Alberto Fabra, "un político con valor, audacia y sentido de la responsabilidad". Y ha recordado que Fabra llegó a la Presidencia de la comunidad "en los peores momentos de la crisis" y en "un momento muy duro". "Pero es en los momentos difíciles cuando se demuestra la talla de un gobernante, es muy fácil gobernar cuando todo va bien, lo hace cualquiera incluso alguno que hemos visto en España", ha señalado.

Rajoy ha apostillado que "Alberto no se arrugó", sino "todo lo contrario" y "como siempre sucede en la vida" se reconocerá su esfuerzo y su dedicación, aunque le "aticen inmisericordemente". Mariano Rajoy ha subrayado además que bajo la Presidencia de Fabra la Comunidad Valenciana ha conseguido dar "la vuelta al marcador" y ahora es "uno de los baluartes de la recuperación" en España.

Por otro lado, el presidente ha avisado a los asistentes que iba a decir lo que cree y lo que siente, y le traía "sin cuidado" si debía hacerlo o no: "Rita, eres la mejor", ha proclamado despertando la ovación de los asistentes. Y ha señalado que Barberá es la alcaldesa que merece Valencia, que ha liderado la transformación de la ciudad y por eso puede estar "orgullosa".

"Valencia siempre fue Valencia pero desde que Rita es alcaldesa ha dado un salto adelante que ninguna ciudad europea dio", ha continuado el jefe del Ejecutivo. "A ver quién me dice lo contrario y sobre todo quién me lo argumenta", ha añadido. Y ha subrayado que quienes eligieron a Barberá fueron los vecinos de Valencia y no los que "acosan" a la alcaldesa, la "insultan" o "mienten" sobre ella.

"Tu programa es Valencia y gobernar y el de ellos es echarte y pactar entre todos, la diferencia entre una persona con dignidad y una pandilla", ha añadido. Y ha señalado que la alcaldesa tiene enfrente una "sopa de letras, una ensalada de ocurrencias" formada por partidos que no tienen "ni una sola idea", pero "no lo van a conseguir" porque los valencianos son muy inteligentes" y volverán a optar por Barberá.