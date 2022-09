El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado su respeto a todas las decisiones judiciales, tanto españolas como alemanas, y ha asegurado que no ha hablado con la canciller alemana, Angela Merkel, sobre la situación de Carles Puigdemont. Rajoy, en declaraciones a los periodistas durante su participación en la segunda jornada de la Convención del PP, ha sido preguntado por la decisión de la justicia alemana de liberar a Puigdemont y por las declaraciones de la ministra de Justicia de ese país, Katarina Barley, en las que consideró "absolutamente correcta" esa medida.

El jefe del Ejecutivo ha explicado que el Gobierno español ha asumido su responsabilidad de poner en marcha el artículo 155 de la Constitución para restablecer la legalidad en Cataluña y, a partir de ahora, es necesario que se forme un Govern que necesita de un candidato viable y que cumpla la ley.

"Lo demás son decisiones judiciales y siempre he dicho y reitero ahora que las decisiones judiciales se cumplen y se acatan porque es el Estado de Derecho y el imperio de la ley", ha añadido. Y se cumplen, ha agregado, tanto las decisiones de los tribunales españoles como las que adopten los de otros países.

Rajoy ha señalado que ahora hay una situación judicial en Alemania sobre la que ha recordado que tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía española han dicho que están estudiando la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Europeo.

De la misma forma, ha recordado que la Fiscalía alemana ha apoyado a la española y al Tribunal Supremo. El presidente del Gobierno ha recalcado que Puigdemont es una persona que en España está procesada y es prófugo de la Justicia. "Pero el Gobierno no debe entrar en esos temas y debe preocuparse de cumplir con su responsabilidad, y lo ha hecho aplicando el artículo 155, haciendo que la ley se cumpla, y ahora lo que necesitamos es que haya otro gobierno en Cataluña. Y los temas judiciales -ha apostillado- van por su lado".

Rajoy ha asegurado que no ha hablado con Merkel en relación con este asunto ni tiene pensando hacerlo porque se trata de una cuestión que es competencia de los tribunales.

"Hay separación de poderes y los gobiernos no intervienen para nada en este asunto. El tema es absolutamente judicial", ha resaltado. Aunque Rajoy no se ha pronunciado directamente sobre las declaraciones de la ministra de Justicia alemana, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, sí las ha considerado "desafortunadas". Por su parte, fuentes del Gobierno han precisado que la opinión de esa ministra no es la que tiene el Ejecutivo de Merkel.