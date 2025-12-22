Quién es Milagros Tolón, nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de Sánchez

¿Por qué es importante? Tolón, la primera mujer alcaldesa de Toledo, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en magisterio por la Universidad de Castilla la Mancha.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado los reemplazos de Pilar Alegría en el Ejecutivo. Elma Saiz, actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, será la nueva portavoz del Gobierno. Milagros Tolón, exalcaldesa de Toledo y delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, asumirá el cargo de ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Estos cambios surgen tras la salida de Alegría para postularse como candidata del PSOE a la presidencia de Aragón. Sánchez ha expresado su intención de afrontar la segunda parte de la legislatura con energía renovada y ha elogiado el desempeño de Alegría en sus funciones anteriores.

Ya conocemos a las sustitutas de Pilar Alegría en el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha comparecido a primera hora de este lunes para anunciar las dos personas que ocuparán los cargos que deja Alegría en la portavocía del Ejecutivo y en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, será la nueva portavoz del Gobierno. Pero la principal novedad ha llegado de la mano de Milagros Tolón, que será la nueva ministra del Gobierno de coalición.

Milagros Tolón (Toledo, 1968) es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en magisterio por la Universidad de Castilla-La Mancha, ejerciendo como profesora en la escuela de adultos de Toledo. Tolón fue la primera mujer alcaldesa de Toledo y en la actualidad era delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Sánchez ha desvelado estos cambios, motivados por la salida de Alegría para optar como candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa tras haberlos comunicado previamente al rey.

El presidente del Gobierno asegura afrontar la segunda parte de la legislatura "con ganas, energías renovadas, con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa, con voluntad de diálogo, con humildad y con la certeza de contar con los mejores perfiles para llevar a cabo esta tarea".

Sobre Pilar Alegría, Sánchez ha destacado su "hoja de servicios sobresaliente" como ministra y portavoz, deseándole lo mejor "en las altas responsabilidades que le esperan en un futuro muy cercano en su tierra, en Aragón".

