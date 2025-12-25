¿Qué significa el formato elegido para el discurso del rey?: la experta en comunicación no verbal Vanessa Guerra responde

¿Por qué es importante? Lo que más ha sorprendido del discurso del rey esta Nochebuena ha sido la forma: por primera vez, Felipe VI ha hablado a los españoles de pie y caminando. "Es una manera de abrirse camino, de hacer las cosas a su forma, que hasta ahora estaba siendo bastante conservador", ha explicado la analista.

Lo que más ha sorprendido del discurso del rey esta Nochebuena ha sido la forma. Por primera vez, Felipe VI ha hablado a los españoles de pie y caminando.

Ha sido el más breve de todos sus mensajes navideños. Apenas nueve minutos con una puesta en escena rompedora en la que le hemos visto de pie y caminando. Habría que remontarse 13 años para ver algo mínimamente diferente.

Aquel año 2012 Juan Carlos I daba su mensaje apoyado sobre la mesa. Este 2025, Felipe VI ha ido un paso, o varios, más allá. La analista en comunicación no verbal Vanessa Guerra ha explicado a laSexta que "caminar hacia adelante y estar de pie es proactividad". "Nos recuerda a cualquier líder de cualquier empresa dando una charla", ha apuntado.

Una forma de imprimir un estilo propio a un mensaje navideño que desde 1975 apenas ha tenido cambios. "Yo creo que es una manera de abrirse camino, de hacer las cosas a su forma, que hasta ahora estaba siendo bastante conservador o bastante tradicionalista y respetuoso con cómo se estaban haciendo las cosas", ha dicho la analista.

En este mensaje navideño ha cambiado también la forma de expresar los mensajes. Son frases más directas y breves, siguiendo el estilo que triunfa en las redes sociales.

"Está cambiando la estrategia de comunicación para que llegue a la gente joven, pero también para que llegue a la gente que consume. No solo consume redes sociales la gente joven sino la mayoría de la población", ha afirmado la experta.

Y hay otro cambio evidente que tiene que ver con la imagen: planos, iluminación y montaje más cuidados, explotando mucho más los gestos. "Hace un gesto maravilloso con los dedos, con los puños, cuando dice 'España es un gran país'. Y realmente esto refuerza ese mensaje de que él lo cree", ha señalado Guerra.

Una revolución en la comunicación de Casa Real para un mensaje navideño más propio del año 2025.

