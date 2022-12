El candidato del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que el proceso independentista y la vía unilateral han "fracasado", por lo que ha pedido "cambiar de rumbo", a lo que el exconseller, Jordi Turull, le he afeado su apoyo al 155: "Mientras bailabas, a algunos nos estaban esposando".

El líder socialista ha afirmado que se "ha certificado el fracaso de la vía unilateral e ilegal" y, como ejemplo, ha recordado declaraciones de la exconsellera Clara Posantí admitiendo que "no se estaba preparado" o del exconseller Toni Comín diciendo que "no se dijo la verdad". Ha sido entonces cuando Turull le ha reprochado que hable de la situación actual en Cataluña "como si no fuera" con él.

Por su parte, la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha alertado de que los planes de los comunes pasan por pactar con ERC tras el 21D, mientras que el cabeza de lista de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, ha afirmado que Cs es la opción preferida del PP y de José María Aznar.

El choque entre Arrimadas y Domènech se ha extendido también al debate sobre las salidas políticas para Cataluña, ya que la candidata de Cs ha acusado a Domènech de no tener "soluciones realistas" y de querer "alargar" el proceso soberanista.

Domènech, por su parte, ha acusado a Arrimadas de "vivir de la confrontación" y ha criticado su apoyo al Gobierno central.

En un tenso cara a cara con el conseller cesado, que salió de prisión hace unos días, García Albiol ha negado que en España haya "presos políticos" y, dirigiéndose a Turull, ha puntualizado que ha estado encarcelado "no por ser independentista" sino por el "golpe de Estado" que supuso la declaración de independencia.

Además, ha destacado la fuga de empresas de Cataluña tras el 1-O, entre ellas la "empresa de la prima de Puigdemont", a lo que Turull ha contestado que mientras Albiol "trabaja para que vuelva la prima de Puigdemont" él lo hace para que regrese el "president Puigdemont".