Puente defiende que el tramo donde se produjo el accidente de Adamuz "cuenta con todos los certificados de calidad": "En carril, soldaduras..."

¿Por qué es importante? La inversión en infraestructura ferroviaria se ha disparado en los últimos ocho años, casi triplicándose desde 2017.

Todo apunta a que la vía donde se produjo el accidente ferroviario de Adamuz podría haber estado rota. Los investigadores han lanzado esta primera hipótesis por las muescas que se encontraron en las ruedas del tren Iryo.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó en rueda de prensa que "la ruptura tuvo que ser tan pequeña que en ningún momento se produjo interrupción de la corriente que automáticamente habría activado los sistemas de alarma", al tiempo que aseguró que "se han realizado los controles de calidad reglamentados".

De esta forma, Puente defendió las inspecciones realizadas en el tramo de Adamuz, e incluso fue más allá: valoró como posibilidad que existiera un defecto de fábrica en ese carril: "Hay una mancha en el centro del carril, por lo que pudo haber un problema, un defecto en la colada", apuntó.

Responde a Feijóo

Así respondió al informe preliminar sobre las causas del accidente y a las cuestiones planteadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien se preguntó que cómo iba "a actuar el Gobierno ante esta información". "Pues como acaban de ver, recabando toda la información, tanto de la realización y ejecución de la obra, como de los controles posteriores", manifestó el ministro de Transportes la respecto.

Además, el ministro detalló los tres expedientes de contratación por obras de mejora en ese tramo. "Cuenta con todos los certificados de calidad tanto en carril, balasto, soldaduras y desvíos", subrayó, lo que responde a que la inversión en infraestructura ferroviaria se haya disparado en los últimos ocho años, casi triplicándose desde 2017.

Pese a ello, el líder de la oposición ha aprovechado el accidente para lanzar duras acusaciones al Gobierno: "El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación", declaró Feijóó.

Mientras, a la espera de un informe definitivo sobre qué causó el descarrilamiento, todas las hipótesis están abiertas.

