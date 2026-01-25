Puente se defiende y publica fotos y una nota de envío del carril que provocó el accidente en Adamuz: "Es un bulo como una catedral"

Los detalles El Ministerio de Transportes desmiente las informaciones sobre la antigüedad de la vía "con datos, documentación y rigurosidad: "Nuestro único objetivo es que las familias de las víctimas puedan conocer la verdad".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido acusado de "mentir" sobre la renovación de carriles ferroviarios en Andalucía por Miguel Tellado del Partido Popular. Puente respondió en redes sociales calificando la acusación de "bulo como una catedral", afirmando que el carril donde ocurrió el descarrilamiento es nuevo, fabricado en 2023 e instalado en 2025. Acompañó su declaración con fotos y documentación. Desde el Ministerio de Transportes, se acusa a la oposición de orquestar un bulo para obtener rédito político. El Ministerio enfatiza su compromiso con proporcionar información veraz y contrastada frente a la manipulación política.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido acusado este domingo de "mentir" en cuanto a la renovación de los carriles ferroviarios que cruzan Andalucía por el 'número dos' del Partido Popular, Miguel Tellado. Por ello, Puente ha publicado en sus redes sociales que las palabras del 'popular' y las informaciones sobre la antigüedad de la vía son un "bulo como una catedral".

"De nuevo un bulo como una catedral y en portada. Pasan los años y todo sigue igual: desgracia, seguida de intoxicación. El carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo. En concreto el número 312592Y101", ha comunicado.

Asimismo, ha acompañado su publicación con "fotos y nota de envío del mismo": "Fabricado en 2023, con un peso de 60 kg por metro, e instalado durante mayo y junio de 2025".

"¡Dejen de desinformar! Y déjennos trabajar. Bastante tenemos ya con esclarecer esto y solucionar los problemas que esto acarrea, como para tener que dedicarnos constantemente a desmentir falsedades", ha añadido.

La petición de dimisión del PP a través de Miguel Tellado contra el ministro se fundamenta en un bulo orquestado desde la oposición y sus altavoces mediáticos con el único objetivo de sacar provecho político de una desgracia, dicen desde el Ministerio de Transportes.

"El Ministerio desmiente el bulo que ha orquestado la derecha con datos, documentación y rigurosidad, como hemos hecho desde el principio de esta tragedia. Nuestro único objetivo es que las familias de las víctimas puedan conocer la verdad. Nuestra acción política y comunicativa seguirá siendo siempre la de trasladar información cierta, veraz y contrastada frente a la manipulación y la tergiversación con fines políticos", sentencian.

