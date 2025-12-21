Puente confiesa que le da "rabia" el "fuego amigo" que existe en el PSOE: "Hay gente que se apunta a un bombardeo"

¿Qué ha dicho? El ministro Óscar Puente desvincula los casos de corrupción que estamos conociendo con el Gobierno actual y, en una entrevista en 'El Periódico', asegura que le da rabia el "fuego amigo" que hay en el PSOE.

El PSOE tiene dos deseos que pedir estas Navidades: presentar los Presupuestos y reconducir la relación con su socio de Gobierno. Pero, donde unos ven crisis, el ministro Óscar Puente tan solo ve "ruido": "Las nueces están donde están, un país creciendo al 3%"

Puente, en una entrevista en 'El Periódico', niega la relación que pueda tener el actual Gobierno con los presuntos casos de corrupción que salpican a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, y aprovecha para lanzar un dardo a aquellos posibles enemigos dentro del propio partido: "Hay gente que se apunta a un bombardeo, vemos al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Page, que es un opinador y a mí me da una rabia tremenda".

"Nada es perfecto. De lo que se trata es de sopesar qué es lo bueno y cuánto pesa. El Gobierno de coalición es un buen gobierno, funciona bien y debe seguir adelante", añade el ministro de Transportes.

Por otra parte, Puente está convencido de que el simple traspaso de Rodalies a la Generalitat no será una solución "milagrosa" para los problemas de este servicio, sino que es necesario "invertir mucho". "Si no renovamos las líneas, si no ampliamos capacidad, si no tenemos trenes nuevos, ya puedes tener un gestor maravilloso, que estaría limitado", explica. Así, para lograr un servicio "puntual, previsible, fiable y eficaz" el ministro de Transportes asegura que "hace falta más que traspasar una gestión", y apuesta por "invertir mucho".

Por lo que respecta al corredor mediterráneo, asegura que "el 82 % de este proyecto está ejecutado o en ejecución", mientras que cuando el actual gobierno se hizo cargo del mismo "el 60 % no tenía ni un papel", asegura el titular de Transportes. "En 2027 estará operativo entre Almería y la frontera francesa. No pido que crean mis palabras, pido que miren la obra. Está ejecutada, certificada y a la vista", añade.

