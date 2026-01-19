Puente asegura que no se esperan "muchas más personas fallecidas" en Adamuz y descarta "por el momento, la velocidad" como causa

Los detalles El ministro de Transportes pide no especular y esperar a los resultados de la investigación oficial.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, confía en que las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz "no sean muchas más" de las que ya se conocen y espera que la circulación por las vías afectadas se restablezca "en torno al dos de febrero".

Así lo ha informado en una entrevista este lunes en Más Vale Tarde, en la que el encargado de la cartera de Transportes ha informado de las últimas actualizaciones del accidente del domingo, que ha dejado hasta el momento 40 víctimas mortales.

El suceso se produjo el domingo por la noche cuando un tren Iryo de la línea Málaga-Madrid descarriló a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz. En ese momento, chocó frontalmente con un Alvia que circulaba de Madrid a Huelva.

Puente ha explicado que el número de muertos que se ha conocido hasta ahora coincide con los cuerpos "que están a la vista y los fallecidos que han sido trasladadas al Instituto Anatómico Forense".

Igualmente, el ministro ha advertido de que la cifra de víctimas aún puede aumentar, ya que todavía queda levantar los coches accidentados "ver si hay alguna persona atrapada". Por eso ha subrayado que "no creemos que sean muchas más".

El ministro mantiene que el accidente ocurrido en Adamuz es "extraño", puesto que se trata de un "descarrilamiento por cola y en una recta, otra circunstancia anómala". El ministro insiste en que se debe esperar a la investigación para evitar especulaciones, pero ha descartado como causa probable el exceso de velocidad o un fallo humano porque ha ocurrido en un punto "en el que no se va a una velocidad excesiva".

Concretamente, se trata de un tramo "limitado a 250 km/h" y el tren Iryo accidentado "se dirigía a un punto a 215 km/h". Además, la información preliminar apunta a que dicho tren iba a menos de 200 km/h.

La rotura de carril: ¿causa o consecuencia?

En relación a los avisos de seguridad que se habían reportado meses antes, el ministro ha explicado que generalmente tienen que ver con "problemas eléctricos, de catenaria" o cuestiones leves que implican que los trenes paren y continúen.

Además, ha subrayado que "en este caso no se activó ningún aviso de seguridad". "No hay aviso de nada anómalo en la vía. Eso se revisa inmediatamente y sirve para garantizar la seguridad. Cualquier aviso de incidencias es normal y no tiene nada que ver con un incidente de estas características", ha defendido Puente.

También ha descartado que las vibraciones del tren estén vinculadas con el descarrilamiento al tratarse de incidencias vinculadas al "confort".

"El SEMAF -Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios- ya ha dicho que no se relacione el comunicado de agosto con lo que ha ocurrido. Pusieron a Adif en aviso de cosas que dificultan el confort y Adif toma nota para reducir vibraciones", ha esgrimido.

Lo que sí ha reconocido el ministro es que en el punto donde se produjo el descarrilamiento hay un tramo de entre 200 y 300 metros de carril roto. No obstante, ha apuntado que "hay que delimitar si es causa o consecuencia. Si la rotura se produce por el descarrilamiento o si el descarrilamiento se produce por la rotura".

Además, el ministro ha considerado que "determinar que hay un problema de soldadura parece ahora mismo inviable" y ha pedido paciencia y evitar la especulación hasta que se conozcan los resultados de la investigación.

