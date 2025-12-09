El PSOE de Madrid denunciará ante la Fiscalía la gestión de Ribera Salud en el Hospital de Torrejón

Los detalles La denuncia señala al CEO de Ribera Salud por su gestión del Hospital de Torrejón y la falta de supervisión de la Comunidad de Madrid.

El PSOE de Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra Pablo Gallart, director de Torrejón Salud, por presuntas irregularidades en la gestión del Hospital de Torrejón, administrado por Ribera Salud. La denuncia, que también se dirige a otros posibles responsables, señala posibles delitos de prevaricación, corrupción y discriminación en la atención sanitaria. El caso se hizo público cuando se reveló que el CEO de Ribera Salud instó a alargar listas de espera para aumentar beneficios, priorizar pacientes "rentables" y reutilizar material sanitario. Además, se denunció la manipulación de la prioridad de pacientes para minimizar tiempos de atención. El Defensor del Paciente ha solicitado una investigación de estas prácticas.

El PSOE de Madrid va a interponer esta mañana una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra al Director General de la empresa Torrejón Salud, Pablo Gallart, como presunto autor de irregularidades en la gestión del Hospital de Torrejón, administrado por la concesionaria Ribera Salud, así como la posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid.

Estás prácticas podrían constituir indicios de delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación, según indican a laSexta.

La denuncia también se formulará contra todos aquellos que, como consecuencia de las Diligencias de Investigación o de la instrucción de la causa, puedan aparecer como penalmente responsables de los hechos ahora puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal.

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha subrayado, en sus redes sociales, que "la Sanidad es un derecho". "Haremos todo lo que esté en nustra mano para que nunca más nadie haga negocio con la Sanidad pública en Madrid", ha remarcado.

El caso saltó a los medios el pasado miércoles, cuando 'El País' adelantó que el CEO de Ribera Salud, empresa privada que gestiona el hospital público de Torrejón, había instado a alargar listas de espera para aumentar beneficios. Después, salieron a la luz otras prácticas cuestionables: priorizar a pacientes "rentables"y reutilizar material sanitario de un solo uso.

Después, laSexta reveló en exclusiva, la carta de una trabajadora que se quejaba de que sus superiores pedían cambiar la prioridad de los pacientes triados en amarillo, color que se usa casos de urgencia no inmediata, a verde, utilizado para casos de urgencia menor y cuya atención puede demorarse más que en el amarillo.

Estas prácticas habrían continuado, supuestamente, al menos hasta el 20 de noviembre, tal y como muestra otro correo de esta trabajadora, en el que comunicaba que ese día por la tarde "habían sido retriados varios pacientes por parte de medicina de amarillos a verdes sin ser valorados por ningún médico previamente".

Dichas prácticas también las recoge un documento elaborado por el personal de Enfermería y entregado en abril a la dirección del Hospital, en el que se exponen órdenes de la gerencia del centro, que presuntamente pedía evitar subir a enfermos a las plantas de medicina interna y que los pacientes graves fueran reasignados como leves.

El Defensor del Paciente también ha pedido a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que investigue las supuestas prácticas de la dirección del hospital de Torrejón.

