El PSOE lamenta que haya socialistas utilizando el escándalo de Salazar para "ajustar cuentas con el pasado y debilitar a Sánchez"

El expediente contra Paco Salazar por presunto acoso sexual será contundente, según han confirmado fuentes del Gobierno y del PSOE laSexta, que han agregado que lo darán a conocer esta semana. Mientras, el Consejo de Ministros ha oficializado este martes el cese de su mano derecha en Moncloa, Antonio Hernández.

El PSOE ha lamentado que haya socialistas utilizando el escándalo de Salazar, ex alto cargo del PSOE cesado tras las denuncias internas de acoso a mujeres, para "ajustar cuentas con el pasado y debilitar a Sánchez".

Una vez que el órgano contra el acoso termine el expediente, "se ofrecerá a las víctimas apoyo psicológico y jurídico, tal y como establece el protocolo antiacoso", según las mismas fuentes. De esta forma, han señalado que la reunión con las secretarias de Igualdad será después de conocer este informe.

Mientras, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha cambiado su versión sobre su comida con Salazar en noviembre. En su día dijo que era de ámbito privado, pero ahora ha afirmado que fue un error. "Ese encuentro no se tenía que haber producido. Fue un error. El dolor, la decepción y la traición que puedo sentir yo y todo el partido es absoluto".

"Muchas relaciones están llenas de decepciones, muchos lo entenderán. Estas decepciones son secundarias, lo importante es estar, acompañar y respaldar a las víctimas para llegar hasta el final", ha defendido.

