Ahora

Denuncias por acoso sexual

El PSOE lamenta que haya socialistas utilizando el escándalo de Salazar para "ajustar cuentas con el pasado y debilitar a Sánchez"

Mientras tanto.. Fuentes del Gobierno y el PSOE han confirmado a laSexta que el expediente contra Paco Salazar por presunto acoso sexual será contundente y que lo darán a conocer esta semana.

Paco Salazar, en una imagen de archivo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El expediente contra Paco Salazar por presunto acoso sexual será contundente, según han confirmado fuentes del Gobierno y del PSOE laSexta, que han agregado que lo darán a conocer esta semana. Mientras, el Consejo de Ministros ha oficializado este martes el cese de su mano derecha en Moncloa, Antonio Hernández.

El PSOE ha lamentado que haya socialistas utilizando el escándalo de Salazar, ex alto cargo del PSOE cesado tras las denuncias internas de acoso a mujeres, para "ajustar cuentas con el pasado y debilitar a Sánchez".

Una vez que el órgano contra el acoso termine el expediente, "se ofrecerá a las víctimas apoyo psicológico y jurídico, tal y como establece el protocolo antiacoso", según las mismas fuentes. De esta forma, han señalado que la reunión con las secretarias de Igualdad será después de conocer este informe.

Mientras, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha cambiado su versión sobre su comida con Salazar en noviembre. En su día dijo que era de ámbito privado, pero ahora ha afirmado que fue un error. "Ese encuentro no se tenía que haber producido. Fue un error. El dolor, la decepción y la traición que puedo sentir yo y todo el partido es absoluto".

"Muchas relaciones están llenas de decepciones, muchos lo entenderán. Estas decepciones son secundarias, lo importante es estar, acompañar y respaldar a las víctimas para llegar hasta el final", ha defendido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sentencia al fiscal general: el TS considera probado que filtró la confesión del novio de Ayuso porque no hay "alternativa razonable"
  2. El creador de los 'protocolos de la vergüenza' reconoce que eran "discriminatorios" y que advirtió de ello al exdirector sociosanitario de Ayuso
  3. El audio completo del CEO de Ribera demuestra que sí pidió priorizar el dinero en el Hospital de Torrejón: "Adecuamos el servicio al dinero que entregan"
  4. La ministra Pilar Alegría admite que su comida con Paco Salazar "fue un error": "No se tendría que haber producido"
  5. La jueza de la DANA vuelve a citar al jefe de gabinete de Mazón tras conocer sus mensajes con Pradas
  6. Muere el músico Jorge Martínez, líder, vocalista y guitarrista de Ilegales, a los 70 años