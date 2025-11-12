Ahora

El PSOE asegura estar "muy tranquilo" tras conocerse la grabación de Leire Díez

El contexto Leire Díez, la exmilitante del PSOE investigada por presuntamente maniobrar contra la Guardia Civil o la Fiscalía, se presentó en su reunión con el fiscal Ignacio Stampa como una enviada del partido, "la mano derecha" del entonces secretario de Organización, Santos Cerdán.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensaEl portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensaEP
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que están "muy tranquilos" tras conocerse la grabación en la que Leire Díez, la exmilitante del PSOE investigada por, presuntamente, maniobrar contra la Guardia Civil o la Fiscalía, se presenta como "mano derecha" del exsecretario general socialista Santos Cerdán.

"Lo que queremos, lo he dicho siempre, es saber la verdad de todo esto que hay detrás y nosotros estamos muy tranquilos con este asunto", ha dicho López en los pasillos del Congreso minutos antes de la comparecencia ante el Pleno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Preguntado por si prevén presentar una querella contra Leire Díez, ha señalado que no lo han barajado "todavía".

López se ha pronunciado después de conocer que Leire Díez, la exmilitante del PSOE investigada por presuntamente maniobrar contra la Guardia Civil o la Fiscalía, se presentó en su reunión con el fiscal Ignacio Stampa como una enviada del partido, "la mano derecha" del entonces secretario de Organización, Santos Cerdán.

Esta afirmación aparece en la grabación que Stampa hizo del encuentro que mantuvo el pasado 7 de mayo con Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el también empresario Luis del Rivero, y que este fiscal ha entregado al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde se investiga a la exmilitante del PSOE por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

En el audio, al que ha tenido acceso laSexta, se escucha a Stampa preguntarle a Díez si es la mano derecha de Santos Cerdán, a lo que esta responde que sí y después añade: "soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado".

"Digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto", dice Díez en el encuentro, refiriéndose a supuestas irregularidades policiales y de la Fiscalía que dice que no comprendía y que por eso empezó a investigar.

