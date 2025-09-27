La princesa Leonor y los reyes visitan Olite y Tudela en su segundo día en Navarra

Los reyes Felipe y Letizia junto a la princesa Leonor visitan el Castillo de Olite.

La princesa Leonor ha visitado junto a sus padres, los reyes Felipe VI y Letizia, los municipios de Olite y Tudela en su segunda jornada en Navarra. Este se ha convertido en el primer viaje oficial de la heredera de la Corona a la Comunidad Foral.

Durante este viernes, la princesa visitó el Palacio de Navarra, ubicado en Pamplona, donde los monarcas fueron recibidos por las autoridades de la Comunidad y decenas de ciudadanos. Después, este sábado, se trasladó a Viana, localidad que da nombre a uno de sus títulos, el de la princesa de Viana.

En el Palacio de Navarra, Felix Segura, jefe del Archivo Real y General de Navarra, realizó unas explicaciones sobre el documento original de la creación del Principado de Viana por el Rey Carlos III El Noble para su nieto Carlos de Trastámara.

Por su parte, Leonor fimó en el Libro de Oro del Palacio de Navarra con un mensaje en el que agradeció "de corazón" el "cariño" con el que le habían recibido en su "primera visita oficial a la Comunidad Foral de Navarra".

"Siento un gran respeto y estima por lo que supone este título de Princesa de Viana y el hecho de haber podido ver ese documento original de hace más de 600 años en el que este título queda instituido para los herederos del Reino de Navarra, me compromete y me responsabiliza para comprender aún más su dimensión histórica y simbólica. Con todo mi afecto. Leonor, princesa de Asturias y de Viana", escribió.

Posteriormente, se trasladaron a Viana, donde se encontraron a numerosos ciudadanos, más que en Pamplona, aguardando su llegada y a los que igualmente saludaron, dedicando también tiempo a departir con ellos o sacarse fotos.

La Familia Real también visitó la Iglesia de San Pedro, que fue el primer templo que se levantó en el siglo XIII. Allí, observaron la exposición con motivo del VI Centenario de la creación del Título Príncipe de Viana. Posteriormente, continuaron su recorrido por Navarra haciendo escala en el Monasterio de Leyre.