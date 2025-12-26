El portavoz del PP extremeño alertó sobre un "trato machista" del alcalde de Navalmoral de la Mata hacia una exconcejala y pidió al presidente de la Diputación de Cáceres no dejarlo pasar

Los detalles En unos audios a los que accedió laSexta se escucha a José Ángel Sánchez Juliá admitir que le preocupaba "muchísimo" que "al final alguien va a estallar".

Mientras que a principios de diciembre se conocieron diversos casos de acoso por parte de políticos, una semana después se hacía público un audio del portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en el que alertaba de un "trato machista" del alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, hacia "compañeras".

"Me preocupa muchísimo porque aquí al final alguien va a estallar y, como nos pongan la etiqueta o le pongan a Enrique la etiqueta y pase algo del trato machista que está dando a las compañeras, va a haber un lío", decía Sánchez Juliá en la grabación a la que tuvo acceso laSexta el pasado 18 de diciembre.

A continuación, le traslada a su interlocutor que estaba insistiendo al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, de no dejar pasar el asunto: "No lo dejes porque esto va a estallar y me siguen llegando a mí cosas... cosas raras", sostenía Sánchez Juliá. De esta manera, se entiende que el PP extremeño trató de ocultar la cuestión.

*Esta pieza ha sido rectificada tras haber informado de forma errónea de que el alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, fue denunciado por una exconcejala por 'acoso y trato machista'. Posteriormente, la propia exdil Paula González ha querido dejar claro que, en ningún momento, al irse del grupo municipal del PP, acusó a nadie de ningún delito, ni de conductas delictivas. Una aclaración que ha hecho a través de un comunicado con fecha de 23 de diciembre que adjuntamos a continuación:

"En los últimos dias hemos asistido a un linchamiento mediático que dista mucho de la realidad, quizás con fines oportunistas. Por eso hoy siento la necesidad de hablar, desde la calma y desde el corazón.

El 2 de Diclembre decidí abandonar el Equipo de Gobiemno por las tres principales razones que expresé, y a partir de ahí todo se ha terminado desvirtuando hasta llegar a hacer daño a muchas personas, y es por ello que quiero decirlo con claridad y sin ambigüedades: en ningún momento he acusado, ni he pretendido acusar, a nadie de ningún delito, ni de conductas de tipo delictivas, tal y como estamos leyendo en titulares manipulados con una finalidad quizás electoral, dado el momento que atravesábamos. Nunca ha sido mi intención ni mi mensaje. Y hoy en primera persona debo desmentirlo, por ética, moral y principios.

Para mí es importante decir también que siempre he tenido respeto y aprecio por el alcalde como responsable institucional. Confié en él hace dos años, y mi único deseo es que se siga trabajando por y para Navalmoral, sin más especulaciones que empañan todo, y que dificultan la normalidad para desempeñar tan importante labor, como lo es gestionar un municipio.

Me duele profundamente que algo que nació desde una experiencia humana se haya desvirtuado hasta convertirse en interpretaciones que no reflejan la realidad y que están afectando a muchas personas. Yo solo quise proteger mi dignidad, no hacer daño a nadie. Ojalá esta aclaración sirva para rebajar el ruido, cerrar esta etapa y recuperar la calma y el respeto que todos merecemos. Y sobretodo, que Navalmoral de la Mata merece".

