¿Podrá Sánchez sacar adelante la exención fiscal a los caseros?: los socios ya apuntan a que la medida nace muerta

El contexto El presidente del Gobierno ha anunciado este lunes una bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que no suban el precio del alquiler a sus inquilinos este 2026.

El anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la exención fiscal del IRPF para caseros que no suban el alquiler en 2026 ha generado rechazo entre sus socios de coalición. Sumar, a través del ministro Pablo Bustinduy, ha adelantado su voto en contra, y ERC ha criticado la medida, con Gabriel Rufián advirtiendo que "o se legisla para que no se especule o la izquierda se va al carajo". Oskar Matute, de EH Bildu, la considera "una tomadura de pelo", sugiriendo prorrogar contratos en lugar de beneficiar a los caseros. Junts per Catalunya y el PP también se oponen, dejando en duda su aprobación.

A los socios de coalición del Gobierno de Pedro Sánchez no le ha gustado el auncio de este lunes. Tan poco le ha gustado que a través del ministro Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, Sumar ya ha adelantado que votará en contra de la exención fiscal del IRPF de los caseros que no suban en 2026 el precio del alquiler a sus inquilinos. Un guiño del socialismo que tampoco ha gustado en las filas de ERC. Entonces, ¿con quién pretender aprobar la medida que nace, aparentemente, muerta?

Si bien los primeros en pronunciarse han sido los socios de Ejecutivo, el resto de reacciones de las formaciones que apoyaron la investidura de Sánchez no se han hecho esperar. Es el caso del portavoz en el Congreso de los republicanos, Gabriel Rufián, quien no ha dudado en advertir al presidente del Gobierno: "O se legisla para que no se especule o la izquierda se va al carajo".

Más allá ha ido el vocal de EH Bildu en la Cámara Baja, Oskar Matute, quien no ha dudado en definir la medida como "una tomadura de pelo", puesto que a sus ojos "lo que debe hacer el Gobierno es prorrogar automáticamente los contratos de alquiler que vencen este 2026, no regalar dinero público a los caseros para que ganen aún más".

Por su parte, desde el PNV trasladan a laSexta que prefieren no pronunciarse sobre la iniciativa conocida este lunes hasta que la formación la haya analizado. No obstante, cabe destacar que los votos a favor de los diputados de no serían suficientes para que saliera adelante.

Los 'síes' que podrían ser cruciales son los de Junts per Catalunya, sin embargo, los de Carles Puigdemont siguen instalados en el 'no' a todo. Tampoco parece que desde el Partido Popular (PP) vayan a facilitar algo a Sánchez. En este sentido, la portavoz 'popular' Ester Muñoz ha criticado que en el Gobierno "no tienen ni idea de que hacer con el principal problema de los españoles".

