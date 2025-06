Podemos señala que la dimisión de Santos Cerdán no es suficiente: "Aquí hay un 'caso PSOE'"

Los detalles La líder de Podemos, Ione Belarra, ha destacado que todo lo que está saliendo a la luz hace un "daño irreparable" a la democracia, dejando claro que esto no va "de una dimisión".

Podemos ve insuficiente la dimisión de Santos Cerdán. El secretario de Organización del PSOE ha anunciado que deja todos sus cargos en el partido y que también entregará su acta de diputado. Una decisión que ha comunicado pocas horas después de que viera la luz el demoledor informe policial que le sitúa en la cúpula del 'caso Koldo'.

Sin embargo, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha dejado claro que para ellos con esta dimisión no vale, ya que considera que su posible participación en una trama corrupta relacionada con comisiones no es un hecho aislado, sino que hay un "caso PSOE" que hace un "daño irreparable" a la democracia.

"Esto no va de una dimisión, va de que la corrupción es una forma fundamental de gobierno del bipartidismo. Esto no es el caso Cerdán o Ábalos, es el caso PSOE, y hace un daño irreparable a nuestra democracia y a la gente que confió el 23 de julio de 2023", ha escrito en su cuenta de X.

De esta forma, dejan clara su postura y presionan al Gobierno después de que el informe de 490 páginas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) señale que Cerdán "habría tenido pleno conocimiento de los pagos efectuados" en el marco de la trama Koldo, pero también "habría actuado como mediador de los mismos".

Así se recoge en un nuevo informe del cinco de junio, a partir del cual el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente le ha ofrecido declarar voluntariamente al observar indicios de cohecho y pertenencia a organización criminal. Una vez estaba fuera del Congreso, ha confirmado que así lo hará el próximo 25 de junio.

En concreto, los investigadores llegan a la conclusión de que "las contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de Acciona [-muy cercana a Cerdán-], percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Santos [Cerdán], ascenderían a 620.000 euros, si bien a criterio de Koldo aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono". "Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas", remachaba Koldo en una conversación similar.

Una conclusión a la que la UCO llega tras analizar conversaciones que Koldo estuvo registrando desde 2019 hasta 2023 y que incautó en el registro de su domicilio el pasado mes de febrero.

Santos Cerdán: "Jamás he cometido ninguna ilegalidad"

Tras toda la información que ha salido a la luz, en el comunicado en el que anuncia su dimisión, Santos Cerdán ha aprovechado para volver a defender su inocencia. "Como he venido señalando estos días, jamás he cometido una ilegalidad, ni he sido cómplice de ninguna", ha sostenido, a pesar de que el citado informe de la UCO le atribuye la gestión de las presuntas mordidas de la trama.

Ahora, ha confesado que espera poder dedicarse "en exclusiva" a su defensa y a "ofrecer todas las explicaciones pertinentes" para demostrar su inocencia.