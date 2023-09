El líder del PNV, Aitor Esteban, ha reiterado su rechazo a investir presidente a Alberto Núñez Feijóo en su intervención en la tribuna del Congreso. Esteban ha desmentido al PP, que ha sostenido en la última semana que podría contar con los apoyos necesarios para sacar adelante la investidura, pero "renuncia" a ello por el "alto precio" que debe pagar.

"Si es con nosotros o Junts, tiene que empezar a contar descontando 33", ha aseverado Esteban, en relación al número de diputados que ha conseguido el partido de Santiago Abascal, con el que las formaciones independentistas han rechazado llegar a cualquier tipo de acuerdo.

"Usted no tiene los votos. Muy bien haber ganado, pero no ha llegado. No ha llegado. Seguramente se quedó con un palmo de narices con el resultado final, por lo tanto ha fracasado si el objetivo era llegar a la presidencia del Gobierno", ha añadido.

El líder del PNV ha aprovechado su intervención para cargar también con dureza contra el PP: "Repiten desde su bancada que el PSOE ya no es un partido de Estado. No seré yo quien vaya a sacar la cara al PSOE, con quien tengo muchas discrepancias, pero oiga, ¿acaso es de un partido de Estado lanzar arengas contra la mitad de la población de tu país? ¿Es ser un partido de Estado cimentar este Estado en la imposición del modelo establecido a las minorías? Me parece que sin tener ninguna afición para ello, otros hemos demostrado mucho más sentido de Estado que ustedes".

Así, ha sido contundente en su votación: "Si como dice Gamarra aquí hay que decidir entre Feijóo o amnistía, planteadas así las cosas, amnistía. No, Feijóo, con estos mimbres no". Además, Esteban ha recordado a Feijóo algunos de los proyectos políticos en los que discrepa con su formación, como la intención de derogar la ley de Memoria Democrática, y ha desligado su 'no' a la investidura de Feijóo de intereses partidistas: "Algunos pretenden resumir el presunto apoyo del PNV a la investidura a una cuestión de interés o a una oferta de dinero".