Planas pone cifras a la devastación de los incendios: 35.400 las hectáreas agrarias arrasadas

Los detalles El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha detallado que casi 25.800 hectáreas afectadas son de tierras arables, casi 5.500 de frutales, 2.180 hectáreas de viñedos, mientras que la afectación al olivar "parece muy limitada".

Los incendios forestales han devastado 35.400 hectáreas agrarias útiles en España, según el ministro de Agricultura, Luis Planas. El Gobierno se ha comprometido a ayudar a los productores afectados y a recuperar las hectáreas dañadas. Planas ha criticado al PP por solicitar su comparecencia en el Senado mientras los incendios aún están activos. Ha destacado la importancia de los seguros agrícolas y ha mencionado la posibilidad de seguir recibiendo ayudas de la PAC debido a la situación de fuerza mayor. Ha comunicado a la Comisión Europea la situación para futuras acciones y enfatizado la necesidad de unidad nacional en la lucha contra el fuego.

Los incendios forestales han arrasado 35.400 hectáreas agrarias útiles. Así lo ha asegurado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien ha indicado que el Gobierno se ha "volcado" en la lucha contra los incendios forestales, al mismo tiempo que ha prometido que el Ejecutivo ayudará a los productores afectados.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de comparecer ante la comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el Senado, a petición del PP, ha recalcado que el Gobierno hará "todo lo que esté en su mano" para recuperar las hectáreas afectadas.

En cuanto a la petición del PP para su comparecencia este viernes en la Cámara Alta, cree que es "extemporánea" porque aún hay incendios activos y ha afeado al Partido Popular que estas semanas se haya centrado en "luchar" contra el Ejecutivo.

En su intervención, ha detallado que casi 25.800 hectáreas afectadas son de tierras arables, casi 5.500 de frutales, 2.180 hectáreas de viñedos, mientras que la afectación al olivar "parece muy limitada". De cara a que los productores afectados puedan volver a la normalidad, ha recordado la importancia de los seguros agrícolas, ganaderos y forestales porque gracias a esa herramienta "cuentan con protección".

En relación con las ayudas de la PAC, ha informado de la "posibilidad de continuar percibiendo las ayudas dada la situación de fuerza mayor" y ha valorado la declaración de zonas catastróficas aprobadas por el Gobierno para 16 autonomías en el Consejo de Ministros del martes.

La necesidad de una "buena dotación financiera" de la PAC se hace evidente ante este tipo de siniestros, ha reseñado en su comparecencia, por lo que pide "unidad" a nivel nacional para la negociación comunitaria.

Precisamente, sobre financiación comunitaria, el ministro ha comunicado "formalmente" a la Comisión Europea la situación generada en el sector primario en España a causa de los incendios para que "tome nota" y que, "en un futuro próximo, una vez apagados los incendios", se haga un balance del impacto y se "movilicen los medios y las respuestas" pertinentes.

Durante su intervención, ha subrayado que el Gobierno estará "a la altura", como "siempre", en defensa del sector primario. Para Planas, esta situación requiere "unidad" en la lucha contra el fuego y le ha pedido que "arríen sus banderas" los que quieran "convertir esto en una batalla política".

Antes de finalizar su primera intervención, el ministro ha incidido en la "provisionalidad" de los datos aportados a la espera de que los incendios acaben y se puedan llevar a cabo las actuaciones oportunas "en su momento".