El PP pide investigar al exdirigente socialista Gaspar Zarrías por contratar a Leire Díez

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, señalan que quieren aclarar si desde su lobby (Zaño Sociedad Consultora SL) financió la trama contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, rivales políticos, jueces y fiscales.

Los populares sostienen que existe "una evidente coincidencia temporal" entre la contratación de Leire Díez Castro por el lobby administrado por Zarrías Arévalo y las conductas indiciariamente delictivas que se le atribuyen. Basándose en noticias de prensa, señala que Díez "habría sido formalmente contratada" por esa consultora entre junio y octubre de 2024

Por ello, señalan que resulta "útil, pertinente y necesario para el adecuado esclarecimiento de los hechos" que se practiquen una serie de diligencias de investigación, entre ellas la declaración como investigado de Zarrías y la del empresario, José Ruz, investigado en el caso Cerdán/Ábalos/Koldo como testigo.

"La mercantil Zaño Sociedad Consultora, S.L., administrada por D. Gaspar Zarrías Arévalo, históricamente vinculado al Partido Socialista Obrero Español, podría haber participado activa y decisivamente en los hechos que constituyen el objeto de la presente causa, financiando las actuaciones indiciariamente delictivas investigadas", destacan en el escrito que han enviado al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.

De esta forma, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo solicita personarse en la causa y reclama al juez que ordene registrar el lobby de Gaspar Zarrías.

Además, piden que se obtenga el contrato de trabajo firmado por la presunta fontanera, sus nóminas y "los correos electrónicos de la señora Díez y la consultora o cualquier correo relativo a su trabajo para dicha consultora".

Solicitan llamar como testigo al empresario José Ruz

El PP también pide al juez que llame a declarar como testigo al empresario José Ruz, imputado en el 'caso Koldo', por "el supuesto pago de 36.000 euros" a esa consultora en 2022, "una transferencia cuyo objeto aún se encuentra pendiente de determinación".

El juez Arturo Zamarriego investiga a Díez, cuya declaración está prevista para el próximo 11 de noviembre, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Su juzgado acumuló varias querellas y denuncias contra Díez a raíz de los audios en los que se la escucha hablar con empresarios con causas judiciales abiertas con el supuesto objetivo de buscar información comprometida contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y el fiscal de Anticorrupción José Grinda, unas conversaciones que la exmilitante del PSOE enmarca en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado.