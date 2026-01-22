El PP pide la comparecencia de Sánchez en un pleno extraordinario del Congreso para hablar del accidente

Los detalles Los populares señalan que debe dar "explicaciones" en el Congreso. Además, también exigirán la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, y la del director de Adif.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha solicitado la comparecencia urgente del presidente Pedro Sánchez en un pleno extraordinario para abordar la seguridad ferroviaria tras los accidentes en Adamuz y Gelida. Muñoz argumenta que Sánchez lidera el Gobierno responsable de las vías donde ocurrieron estos incidentes. El PP también busca la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña. Además, han registrado 65 preguntas parlamentarias y solicitado una auditoría independiente del sistema ferroviario. Muñoz insiste en la necesidad de fiscalizar la situación actual de la red ferroviaria.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha anunciado que su grupo parlamentario quiere pedir la comparecencia urgente del presidente Pedro Sánchez en un pleno extraordinario del Congreso para informar de la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

"Pedro Sánchez es el presidente de un Gobierno que gestiona las vías férreas por donde ha habido dos accidentes, con muchos muertos", ha justificado Muñoz.

Hasta ahora, el PP se había limitado a anunciar el envío de una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, instándole a ofrecer explicaciones.

Para forzar este pleno extraordinario se requiere reunir una mayoría absoluta de firmas en el Congreso, un mínimo de 176, y por ello la portavoz del PP ha avanzado que se pondrá en contacto con todos los grupos para conseguir los apoyos necesarios.

Además de la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, el PP quiere que comparezca el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ya ha mostrado su voluntad de comparecer, y del presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña.

En paralelo, el principal partido de la oposición ha registrado 65 preguntas parlamentarias y una solicitud de "toda la documentación pertinente sobre los expedientes de los contratos de obras en estos tramos". Y, en tercer lugar, ha reclamado "una auditoría completa e independiente" del sistema del sistema ferroviario de alta velocidad.

"Es un ejercicio de responsabilidad el fiscalizar la situación real en la que se encuentra la red ferroviaria en nuestro país, hacer un control de calidad y encontrar el origen de los problemas que hemos padecido durante los últimos meses, pero fundamentalmente trágicamente la última semana. Creemos que es un ejercicio proporcional", ha indicado Ester Muñoz.

En rueda de prensa se ha resistido a pedir responsabilidades políticas, aunque ha destacado que el ministro de Transportes debió dimitir hace mucho por las reiteradas reprobaciones de las Cortes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.