Ahora

Accidentes ferroviarios

El PP pide la comparecencia de Sánchez en un pleno extraordinario del Congreso para hablar del accidente

Los detalles Los populares señalan que debe dar "explicaciones" en el Congreso. Además, también exigirán la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, y la del director de Adif.

Imagen de archivo de Alberto Núñez Feijóo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha anunciado que su grupo parlamentario quiere pedir la comparecencia urgente del presidente Pedro Sánchez en un pleno extraordinario del Congreso para informar de la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

"Pedro Sánchez es el presidente de un Gobierno que gestiona las vías férreas por donde ha habido dos accidentes, con muchos muertos", ha justificado Muñoz.

Hasta ahora, el PP se había limitado a anunciar el envío de una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, instándole a ofrecer explicaciones.

Para forzar este pleno extraordinario se requiere reunir una mayoría absoluta de firmas en el Congreso, un mínimo de 176, y por ello la portavoz del PP ha avanzado que se pondrá en contacto con todos los grupos para conseguir los apoyos necesarios.

Además de la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, el PP quiere que comparezca el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ya ha mostrado su voluntad de comparecer, y del presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña.

En paralelo, el principal partido de la oposición ha registrado 65 preguntas parlamentarias y una solicitud de "toda la documentación pertinente sobre los expedientes de los contratos de obras en estos tramos". Y, en tercer lugar, ha reclamado "una auditoría completa e independiente" del sistema del sistema ferroviario de alta velocidad.

"Es un ejercicio de responsabilidad el fiscalizar la situación real en la que se encuentra la red ferroviaria en nuestro país, hacer un control de calidad y encontrar el origen de los problemas que hemos padecido durante los últimos meses, pero fundamentalmente trágicamente la última semana. Creemos que es un ejercicio proporcional", ha indicado Ester Muñoz.

En rueda de prensa se ha resistido a pedir responsabilidades políticas, aunque ha destacado que el ministro de Transportes debió dimitir hace mucho por las reiteradas reprobaciones de las Cortes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El servicio de Rodalies sigue suspendido por segundo día consecutivo por un plante de los maquinistas
  2. Al menos seis heridos leves en el choque de un tren contra una grúa en Alumbres (Cartagena)
  3. Puente admite la "innegable posibilidad" de que el defecto estuviera en la vía y reconoce que las vibraciones "no son normales"
  4. Donald Trump en el Foro de Davos, en directo | Trump firma en Davos el acta de constitución de la Junta de Paz para Gaza
  5. Adiós Harry, hola Ingrid: llega una nueva borrasca que dejará rachas muy fuertes de viento, lluvias y nevadas
  6. Los médicos convocan una huelga nacional indefinida a partir del 16 de febrero