El PP pide el cese del presidente del CHJ y que comparezca ante la comisión de investigación de la DANA: "Es un peligro público"

Los detalles El portavoz del GPP en Les Corts, Nando Pastor indica que Miguel Polo, "tras diez meses de silencio, ha desmontado el relato oficial de la izquierda y, en concreto del PSOE" en sus declaraciones ante la jueza.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, declaraba este viernes ante la jueza que instruye la causa por la gestión de la DANA que fue él quien propuso al Cecopi enviar una alerta a la población ante un posible desborde por las fuertes lluvias que sacudieron algunas zonas de España el pasado 29 de octubre. Por su parte, el portavoz del GPP en Les Corts, Nando Pastor, ha anunciado este sábado que los 'populares' solicitarán la comparecencia urgente de Polo, a quien tildan como "un peligro público", en la comisión que investiga lo ocurrido por las tormentas.

"Los que han estado diez meses dando lecciones y colocando al PP en el centro de la diana, nos dicen ahora que no se podía prever lo que iba a suceder. Los que se jactaban de informar puntualmente son los mismos que ahora reconocen que despreciaron el correo con la alerta del Poyo. Los responsables de controlar el barranco durante todo el día e informar confiesan que se enteraron de lo que pasaba casi a las siete de la tarde. Han sido diez meses de estafa narrativa a los valencianos", ha sostenido Pastor.

Asimismo, ha explicado en unas duras declaraciones que consideran "urgente" que el presidente de la CHJ comparezca "lo antes posible" ya que "tras diez meses de silencio, ha desmontado el relato oficial de la izquierda y, en concreto del PSOE, y más teniendo en cuenta la gravedad de sus declaraciones ante la jueza de Catarroja".

"Es inaudito y ofensivo conocer que, diez meses después de la riada, el socialista Miguel Polo, responsable de controlar e informar sobre lo que ocurría en el barranco del Poyo, que es donde se concentró el mayor número de víctimas mortales, estaba en Babia, no se enteró de nada y de lo que se enteraba, le restaba importancia y no lo consideraba relevante", añade el 'popular'.

Es por ello que en este contexto y tras las declaraciones de Polo, el PP solicitará "a la Mesa de la comisión que se reúna para estudiar la posibilidad de que Miguel Polo comparezca en la Comisión convocada para el próximo día 30": "Queremos que venga, que nos aclare si eso es verdad y que despeje cualquier duda para evitar tergiversaciones y bulos sobre lo ocurrido aquel día".

"Al PSOE no le queda credibilidad alguna"

La queja del PP incide en que después de sus declaraciones, Polo "negó" lo que había declarado a la jueza a la salida. Por esta razón, dicen estar "acostumbrados a las mentiras de los socialistas que, según dónde y a quien, dicen una cosa y la contraria".

"Queremos la verdad porque después de oír a Miguel Polo, al PSOE no le queda credibilidad alguna. Y aquí no hablamos solo de un político que se esconde. Hablamos de un Gobierno socialista que durante horas miró hacia otro lado, que ni controló ni avisó de lo que estaba pasando en el centro de la catástrofe". De esta manera, Pastor tilda de "incompetentes y negligentes" a "quienes presumían de hacerlo todo bien y estar al tanto de todo".

La gestión "nefasta" del dirigente de la Junta "fue una verdadera trampa mortal", señala: "Este hombre ha demostrado no saber qué se llevaba entre manos. Lo peor es que hoy sigue siendo el socialista que controla e informa de lo que puede pasar en los barrancos y cauces de la Comunitat Valenciana. Es un peligro público. Por eso pedimos que sea cesado de urgencia. Basta de presidentes de confederación dóciles y que sirven a Pedro Sánchez en lugar de servir a los valencianos", ha sentenciado.