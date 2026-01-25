Sánchez sale en defensa de Puente tras el accidente de Adamuz: "Está gestionando y dando la cara desde el primer momento"

¿Qué ha dicho? El líder del Ejecutivo ha señalado que "la diferencia entre unos y otros" es "cómo se responde a las tragedias". "Este Gobierno lo ha hecho poniendo a las víctimas en el centro con empatía y transparencia", ha expresado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su gestión tras el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba. Durante un acto del PSOE en Huesca, Sánchez destacó la respuesta del Gobierno ante la tragedia, centrada en las víctimas con empatía y eficacia, evitando confrontaciones políticas. Expresó su apoyo a las víctimas y sus familias, y elogió el trabajo coordinado de las instituciones públicas. Además, aseguró que el Ejecutivo está colaborando con la Generalitat de Cataluña para restablecer un servicio de Cercanías seguro y digno, en beneficio de los ciudadanos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido este domingo en defensa del ministro de Transportes, Óscar Puente, por "la respuesta" que está dando tras el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba. "Todo mi reconocimiento al ministro, que está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia", ha expresado el líder del Ejecutivo.

Durante, un acto de campaña del PSOE en Huesca, el también secretario general del PSOE ha señalado que "la diferencia entre unos y otros" es "cómo se responde a las tragedias". "Desgraciadamente, las tragedias suceden en la vida, pero no es igual cómo se responde a ellas, y este Gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro con empatía, eficacia y transparencia y unidad. dejando a un lado la confrontación estéril política que nos desvía del objetivo principal, que es responder a las víctimas y restablecer un servicio ferroviario que es admirado en todo el mundo", ha asegurado Sánchez.

Así, ha manifestado que "hemos pasado días muy duros y desgarradores" por la tragedia, y ha querido dedicar unas "palabras a las víctimas, familias y vecinos de Adamuz y de Barcelona: "Todo el cariño para las víctimas y las familias de esos trágicos accidentes ferroviarios", ha declarado, en un acto en el que ha arropado a la secretaria general de los socialistas aragoneses y candidata a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría.

Además, el presidente del Gobierno ha destacado "el orgullo" que siente por los "servidores y servidoras públicos", así como por las "instituciones que han trabajado coordinadamente de forma leal, unitaria y para responder a esta tragedia con unidad, lealtad, empatía y con eficacia".

De esta forma, el socialista ha querido mandar un mensaje "a los catalanes", a lo que ha transmitido que desde el Ejecutivo nacional están "trabajando codo con codo con la Generalitat de Cataluña para que se restablezca un servicio de Cercanías digno y seguro", que es, ha dicho, "lo que merecen los ciudadanos".

