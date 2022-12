Pedro Sánchez ha afirmado que su partido tiene "serias opciones de ganar" y que "va a romper los pronósticos" de las encuestas, que apuntan a que el vencedor será el PP. "Si no gana el PSOE las elecciones, para mí será un fracaso. No me resigno a ser segunda fuerza política en este país porque el 70% de la ciudadanía quiere cambiar", ha señalado Sánchez.

Según el candidato socialista, los ataques que está recibiendo de sus rivales refuerzan la tesis de que "no habrá cambio" si no gana su partido y que seguirá gobernando Mariano Rajoy porque Ciudadanos "pide el voto para apuntalar al PP".

Sánchez ha remarcado que el PSOE es "la única alternativa de cambio real al PP" al observar que Podemos "ha interiorizado que no va a ganar las elecciones y nadie ve" de presidente a su líder, Pablo Iglesias, al que ha reprochado que "esté dispuesto a que gobierne la derecha".

Como prueba de que Podemos no tiene opciones, "se puede permitir cualquier tipo de propuesta" como la de promover un referéndum en Cataluña, medida que, según Sánchez, "va a añadir más frustración" a los catalanes, que "no se merecen votar por la ruptura".

A ello ha añadido que la gestión que están haciendo los alcaldes afines a Podemos demuestra que esta formación "lo que está haciendo es posturear". Pedro Sánchez se ha referido a la propuesta de Ciudadanos de eliminar el agravante de género en las penas por violencia machista, que ha considerado un "error gravísimo".

En su opinión, expuesta durante una entrevista en Telecinco, plantear esta medida es tener "un desconocimiento pasmoso" del problema de la violencia de género y mostrar "una insensibilidad alarmante". "No se si es más o menos de derechas, pero este pensamiento es reaccionario y contra eso tenemos que luchar", ha criticado Sánchez.