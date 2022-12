El líder del PSOE ha marcado distancias con Ciudadanos. "España no necesita más derecha, no creo que la solución a la crisis de España sea ni la derecha de Rajoy, ni la suma de las derechas, la de Rivera y la de Rajoy", ha afirmado el líder del PSOE, en una entrevista en TVE. También ha definido a Ciudadanos como "las nuevas generaciones del PP" por propuestas como la de que haya más copagos sanitarios y educativos.

De Podemos, Sánchez ha opinado que "hay bastante desorientación por parte de su dirección respecto a su electorado" y que tendría que ser "mucho más claro" en sus posiciones, al tiempo que ha criticado a su líder, Pablo Iglesias, por no estar dispuesto a apoyar al PSOE para que pueda hacerse con el Gobierno tras el 20 de diciembre.

Pese a que algunas encuestas sitúan al PSOE por detrás de Ciudadanos, Sánchez ha dicho estar convencido de que su partido "tiene todos los atributos" para ganar los comicios por su proyecto político y su capacidad de diálogo con otras formaciones.

Tras apuntar que tanto Ciudadanos como Podemos han demostrado que "tienen mucho de viejos conocidos", Sánchez ha subrayado que su rival es Rajoy y ha animado a los españoles a "convertir en pasado" a "un político del pasado" cuyo balance es "paro, desigualdad y corrupción.

Sánchez ha asegurado que si el próximo 20 de diciembre gana las elecciones derogará "toda" la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y ha asegurado que, en cualquier caso, no abaratará el despido. "Sobre las indemnizaciones serán los agentes sociales los que decidan, si no acuerdan, yo les citaré y puedo asegurar que no voy a abaratar el despido", ha subrayado.

Sobre el desafío secesionista en Cataluaña, el líder del PSOE ha defendido que si el Parlamento catalán aprueba la moción para iniciar el proceso independentista, el Tribunal Constitucional "tendrá que actuar", pero ha expresado su esperanza de que se encuentre "una solución política" antes de tener que recurrir al artículo 155 de la Carta Magna, que contempla la suspensión de la autonomía.