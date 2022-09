La primera reunion entre Pedro Sánchez y Quim Torra ha finalizado con buenas sensaciones. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, asegura que ha estado "llena de cortesía y de fluidez", mientras que el president de la Generalitat, Quim Torra, añade que "ha sido una reunión sincera y de un diálogo franco".

Los dos nuevos presidentes retoman el dialogo. "Con el presiente Sánchez hemos hablado de todo y hacía muchos meses en el que un presidente catalán no hablaba de todo con un presidente español", explica Torra.

Pretenden no volver a aparcar estas conversaciones. "Que no se produzca un cortocircuito de la comunicación, que no conviene a nadie", pide Carmen Calvo. Por ello, reanudarán los encuentros bilaterales porque "desde 2011 no se reúnen, lo que significa que nos encontramos en el terreno donde hablamos de estructuras, de transferencias, de presupuestos", añade la vicepresidenta.

El ejecutivo central destensará también la situación levantando el veto a las leyes sociales que el anterior Gobierno llevo al Constitucional. "De pobreza energética, de cambio climático y de la universalidad de la Sanidad Pública", asegura Calvo.

Pero en lo esencial siguen las diferencias. "A nuestro parecer, cualquier solución pasa por respetar el derecho de autodeterminación de Cataluña. No renunciaremos a ninguna vía para llegar a la independencia", asegura Quim Torra. Carmen Calvo, por su parte, considera que "la Constitución española no da para un referéndum de autodeterminación.

También se ha tratado el derecho a decidir y la situación de los políticos encarcelados. "Yo le he comentado al presidente que sí hay presos políticos y exiliados", afirma Torra. Sin embargo, Calvo mantiene que "en nuestro país no hay presos políticos".

Aun así Quim Torra celebra que se parta de un punto en común. "Estamos de acuerdo el presidente Sánchez y yo que la cuestión catalana se trata de un tema político que tiene que resolverse políticamente". Por eso, insisten en la solución. "Si esto no pasa por poder dialogar y reunirnos no sabemos por qué pasa", afirma Carmen Calvo.

Continuarán dialogando y el próximo encuentro será en Barcelona.