Pedro Sánchez pide a la ciudadanía el voto para el PSOE, porque para él, es la única alternativa al Gobierno y porque ya es hora de decir le a Mariano Rajoy "hasta aquí hemos llegado".

Además, afirma que su descalificación en el cara a cara no fue ningún insulto y no ha dudado en recordar al presidente del Gobierno que "no es libre para luchar contra la corrupción, porque aparece en los papeles de Bárcenas" y porque "tras las Elecciones de 2004, se fue de vacaciones con el dinero de Francisco Correa".

También sobre la corrupción, Sánchez piensa que muchos casos están saliendo a la luz gracias a las iniciativas que tuvo su partido, ya que fue quién "reforzó su lucha".

Por otra parte, el candidato socialista no cree que España se haya cansado del bipartidismo, sino que "se ha cansado del partidismo" del Partido Popular. A la hora de valorar a Podemos, cree evidente que el partido de Pablo Iglesias "ha asesorado a la Venezuela de Nicolás Maduro".