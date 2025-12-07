El PP pedirá que los ministros justifiquen sus ausencias de las sesiones de control en el Congreso

Los detalles La portavoz de la formación 'popular', Ester Muñoz, apunta que tras el escándalo del caso Salazar, María Jesús Montero "ha dicho a sus ministros" que se ausenten de la próxima reunión parlamentaria.

"No hay semana en la que no haya un nuevo escándalo socialista". Son las palabras de la portavoz del grupo parlamentario 'popular', Ester Muñoz, tras la polémica que pone a Paco Salazar en el foco mediático. Por su parte, el exasesor de Moncloa ha sido denunciado por acoso sexualen un caso que, según denuncian los 'populares', habría sido tapado por los socialistas.

Para Muñoz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no solo no ha asumido ninguna responsabilidad, sino que ha impuesto el silencio en el PSOE, lo cual nos lleva a pensar en si podría estar habiendo un encubrimiento". A su vez, señala que "no ha permitido a sus ministros dar explicaciones" ni "él ha dado explicaciones".

"Sabemos que personas del PSOE se han reunido con las víctimas para pedirles que no acudan a la prensa a explicar lo que han sufrido. Sabemos también que una persona como María Jesús Montero podría haber estado impidiendo que se conociese toda esta verdad y sabemos, también, que ha dicho a sus ministros que no vengan a la sesión de control", ha añadido.

En la sesión de control del próximo miércoles, señala, "van a faltar siete ministros": "De entre los cuales además faltan María Jesús Montero, a la que desde el propio círculo del PSOE se señala como una de las responsables de que no se esté conociendo toda la verdad.Y Pilar Alegría, esa ministra que conociéndose todas estas denuncias se reunía y comía con Paco Salazar en un entorno de confianza".

"Vamos a presentar una reforma"

"Este es el motivo por el que desde el Partido Popular vamos a presentar una reforma para el reglamento del Congreso, en el que los ministros van a tener que explicar por qué se ausentan de las sesiones de control. Únicamente cuando tengan citas ineludibles podrían faltar a esta sesión de control", expone con el objetivo de frenar las ausencias.

Para Muñoz "no puede ser" que en "el peor momento" de los socialistas no se presenten varios ministros y no den explicaciones. Es por ello que "Pedro Sánchez va a tener que explicar todo lo que ha pasado en su entorno de confianza, uno más, Paco Salazar, que se suma así a sus otros dos secretarios de organización, a Ábalos y a Cerdán, y va a tener que asumir responsabilidades", agrega.

"Desde el Partido Popular vamos a obligarles a que expliquen qué es lo que pasaba dentro de Moncloa", sentencia la portavoz 'popular'.

