Últimos actos de las elecciones más abiertas, y que cada uno interpreta a su manera. El PP intenta venderse como la unica opcion: "Enfrente tienes una sopa de letras, una ensalada de ocurrencias y ni una sola idea". Mientras, Pedro Sánchez menosprecia a los nuevos partidos: "Los nuevos partidos podrán participar en el cambio, pero no gobernar".

Este jueves contaron por primera vez con Felipe González, que reivindicó lo que él considera logros socialistas: "Tienen títulos universitarios gracias a unos dirigentes que menosprecian". Pablo Iglesias, desde Zaragoza, atacaba al PSOE actual: "Los socialistas de verdad van a votar morado, bienvenidos a casa".

Y otro de los partidos que será clave para formar gobiernos, Ciudadanos, se defiende de los que les acusan de no posicionarse: "No somos ambiguos, somos equilibrados". Finalmente, UPyD e IU, que luchan por no desaparecer. Alberto Garzón no pierde la esperanza: "Hay mucho juego, porque hay un 30 o un 40% de indecisos". Voten lo que voten, los pactos serán los protagonistas el día después.