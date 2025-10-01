Salvador Illa será recibido por el papa León XIV en una audiencia privada en el Vaticano

Los detalles El president de la Generalitat de Cataluña se verá con el pontífice en la Santa Sede, siendo el primer representante institucional de España en ser recibido por León XIV.

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reunirá este miércoles con el papa León XIV en una audiencia privada en el Vaticano, siendo el primer representante institucional de España en ser recibido por el nuevo pontífice. El encuentro está programado para las 8:30 horas, y media hora después, Illa compartirá sus impresiones sobre la reunión. Tras la elección de León XIV, Illa expresó su deseo de que el nuevo papa contribuya a un mundo más justo y pacífico, y felicitó a Robert Prevost por su elección.

El encuentro está previsto a las 8:30 horas y se espera que Illa comparezca para compartir sus impresiones sobre su encuentro con León XIV media hora más tarde, a las 9:00 horas.

El president se desplazó este martes por la tarde a Roma para hacer una visita institucional de tres días a la ciudad, con una agenda que también incluye reuniones con su alcalde y con el presidente de la región, la asistencia a un concierto organizado por el Festival Castell de Peralada y la inauguración de una exposición sobre el milenio de Montserrat. Illa ya se reunió en marzo de 2024, entonces como jefe de la oposición en Cataluña, con el papa Francisco.

Otros presidentes de la Generalitat que han sido recibidos por un papa en una audiencia en el Vaticano son Pere Aragonès, que también se reunió con Francisco, en su caso en noviembre de 2023, y Jordi Pujol, que lo hizo en 1981 con el entonces pontífice Juan Pablo II.

Illa quiere que el papa visite Cataluña

Tanto Illa como el cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, han expresado públicamente su deseo de que León XIV visite Cataluña. La propia Sagrada Familia ha animado al pontífice a ver la Basílica, al ser este "el proyecto más iconográfico" de Antoni Gaudí. En 2026 se cumplirán cien años del fallecimiento de este arquitecto.

Cuando León XIV fue elegido como nuevo papa tras la muerte del anterior pontífice, el papa Francisco, Illa trasladó su deseo de que ayudase a conseguir "un mundo más justo, próspero y en paz". "En nombre del Govern de Catalunya y en el mío propio, felicito a Robert Prevost, al papa León XIV, por su elección. Este es un momento de alegría compartido por toda la comunidad católica", aseguró en su cuenta de X.

Tras la muerte de Francisco, Illa manifestó su deseó de que su sucesor en el puesto "siguiese el camino" marcado por Jorge Mario Bergoglio, una persona a la que definió como alguien "obsesionado con la paz" y "muy a favor de la justicia social".

