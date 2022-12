El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha admitido que el resultado de las elecciones catalanas ha sido "claramente decepcionante". "Está claro que la responsabilidad de Estado no ha funcionado en esta campaña", ha dicho.



"Hemos apostado por escuchar, por el sentido común y por la responsabilidad de Estado", y "está claro que no ha funcionado", ha señalado Iglesias en su comparecencia ante los medios de comunicación para valorar los resultados del 27S.



En su opinión, ha funcionado "lo contrario". "No entiendo las risas y las celebraciones de algunos a la vista de un resultado que deja Cataluña y España en una situación muy difícil, en un callejón sin salida".