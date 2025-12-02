Otegi insiste en que "es mentira" que se reuniera con Sánchez: "Nunca he hablado con él"

El contexto Ábalos dijo antes de entrar en la cárcel que alguien que había estado en ese encuentro le confirmó que sí existió esa reunión en un caserío. El líder abertzale lo ha vuelto a desmentir.

Arnaldo Otegi ha reiterado que nunca se ha reunido ni ha hablado con Pedro Sánchez, desmintiendo las afirmaciones de José Luis Ábalos sobre un supuesto encuentro entre Sánchez, Otegi y Santos Cerdán en 2018 para negociar la moción de censura contra Rajoy. Otegi ha enfatizado en una entrevista en 'La Cafetera' que no tiene razón para mentir sobre este asunto y que no ha tenido contacto alguno con el presidente del Gobierno. Además, el líder de EH Bildu ha respondido a Isabel Díaz Ayuso, afirmando que ETA ya no existe y calificando sus declaraciones de "disparate", mientras defiende que su formación busca ganar elecciones y promover políticas públicas alternativas.

Arnaldo Otegi insiste en que nunca se ha reunido con Pedro Sánchez. Según el líder abertzale, ni siquiera ha hablado con él. Así lo ha sostenido en una entrevista este martes en 'La Cafetera', después de que José Luis Ábalos afirmara que esa reunión sí que existió.

Así lo sostuvo el exministro antes de entrar en prisión, en un mensaje en sus redes sociales en el que apuntaba que "fuentes presenciales" le confirmaron que hubo un encuentro en un caserío entre Sánchez, Otegi y Santos Cerdán "para negociar la moción de censura contra Rajoy" en 2018. Un extremo que niegan tanto el coordinador de EH Bildu como el Gobierno.

"Nunca he hablado ni me he reunido con el presidente del Gobierno español", ha insistido Otegi en 'La Cafetera', donde ha hecho hincapié en que no tiene ninguna lógica "mentir en una cosa como esta". "Mayor interés que decir que he estado con Pedro Sánchez no podría tener. Pero digo que es mentira porque es mentira", ha aseverado.

"En su día dije que conocía a Santos Cerdán porque lo conozco y fue nuestro interlocutor más importante en el PSOE. Y, de igual manera, digo que no he mantenido ningún contacto -ni físicamente en una reunión ni telefónicamente- con el presidente. Nunca he hablado con él. No tendría inconveniente en hacerlo, pero no es el caso", ha remachado el dirigente de EH Bildu, que además ha deslizado que "algunos se llevarían grandes sorpresas" si hiciera "un listado de las personas" con las que sí se ha reunido.

Por otra parte, Otegi, ha dicho que tiene que dar un "disgusto" a Isabel Díaz Ayuso y trasladarle que "ETA ya desapareció hace mucho tiempo", después de que la presidenta madrileña, después de que esta asegurase que ETA prepara "su asalto" al País Vasco y Navarra mientras "sostiene a Sánchez". El líder independentista lo ha calificado de "disparate" y ha señalado que su formación "no quiere asaltar nada, quiere ganar las elecciones, hacer políticas públicas alternativas y construir un estatus político diferente".

