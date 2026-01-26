Óscar Puente justifica la gestión de los heridos en Adamuz: "Lo primero que ven los servicios de Emergencias es el Iryo, es lógico que lo atendiesen primero"

¿Qué ha dicho? El ministro de Transportes ha defendido la rapidez con la que acudieron los servicios de Emergencias al lugar del accidente. "Tiene un punto de crueldad cargar contra ellos por no ir primero al Alvia".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido la actuación de los servicios de Emergencias durante el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 45 personas.

En una entrevista en TVE, ha señalado que se personaron en un periodo de tiempo "muy breve", aunque reconociendo que él no dispone del dato exacto de cuánto tardaron porque "no es su competencia".

"Cuando llegan al lugar de los hechos, lo primero que ven es al Iryo", ha explicado, indicando que todos los caminos que comunicaban por carretera con el accidente daban a parar al punto en el que se encontraba dicho tren.

De esta forma, ha dejado claro que lo más lógico es que lo primero que atendiesen fuesen a las personas que se encontraron en dicho tren, recordando que eran muchos los heridos.

"Lo más lógico es que atendiesen primero a quienes se toparon de frente. Tiene un punto de crueldad cargar contra los servicios de Emergencias porque no fueron al Alvia en menos tiempo", ha apuntado, insistiendo en que había muchos "heridos y fallecidos" en el primer tren.

El ministro ha indicado que, aunque no tiene los datos exactos, el intuye que los servicios de Emergencias irían llegando progresivamente y no todos a la vez. "Los primeros dieron atención a los que tenían delante. Cuando van llegando más, se van trasladando", ha señalado.

Una descripción sin datos, que ha destacado que hace "basándose en la lógica más elemental". De esta forma ha insistido en que, aunque no es su competencia, quiere romper una lanza en favor de los servicios de Emergencias.

"No se les puede reprochar cómo han actuado, lo han hecho con una enorme profesionalidad", ha zanjado, dejando claro que, desde el primer momento, se tuvo conocimiento de que había dos trenes implicados.

Distintas versiones

Estas declaraciones se producen después de las incógnitas que han surgido sobre el momento en el que los heridos fueron atendidos, y es que las versiones sobre lo sucedido no cuadran: Emergencias dice una cosa, Interior otra, los testigos otra.

Se estima que el accidente, ocurrido cuando el Alvia colisionó con los vagones de otro tren Iryo que se había descarrilado, ocurrió en torno a las 19:43 horas. El primer agente de la Guardia Civil que llegó asegura que no sabía que había otro tren accidentado hasta que empezaron a aparecer pasajeros heridos. Interior, en cambio, sostiene que a las 20:15 ya tenían conocimiento del Alvia.

Según Emergencias, apenas un minuto después del accidente recibieron las llamadas del Iryo y, diez minutos después, las del Alvia. Así que a las 19:55, los servicios de emergencia ya sabían que había dos trenes afectados.

A las 19:50 horas, el CRC informa al Centro de Regulación Nacional (H24) para que se movilicen los servicios de emergencia. Se activan todos los protocolos "habituales y normales" porque, según el director de Tráfico de Adif, "no teníamos toda la información".

Pese al comunicado de Renfe, los pasajeros del Alvia estiman, en base a lo que recuerdan, que esperaron a ser atendidos. Uno de los afectados, Santiago Rosendo, declaraba en 'Más Vale Tarde' que vio a los primeros sanitarios sobre las 21:15 horas, una hora y media más tarde del accidente.

