Óscar López compara a Feijóo con Casado y duda de su liderazgo: "Tiene a Ayuso dentro, a Abascal fuera y el que manda es Aznar"

¿Qué ha dicho? El ministro ha expuesto que Ayuso "resta muchas energías a Feijóo" y apunta a las "políticas ultras" del PP con "radicales" como Miguel Tellado y Ester Muñoz.

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, ha concedido una entrevista a EFE en la que ha puesto en cuestión el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en el PP. Para él, el 'popular' "cada día se parece más a Casado" y lo ve "atrapado en una pinza".

En una en la que aparecen los nombres de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de Santiago Abascal, líder de Vox, y de José María Aznar, expresidente del Gobierno: "Feijóo tiene dentro a Ayuso, fuera a Abascal y el que manda es Aznar".

"Ayuso está restando muchas energías a Feijóo", dice, y argumenta que lo hace cuando le "contraprograma" y cuando obliga a Génova a responder sobre sus decisiones o declaraciones. "El problema es que Feijóo no tira, ese es el problema", ha insistido.

Y apunta a las "políticas ultras" del PP. "Copia los insultos y la radicalidad de Vox", afirma, a la par que apunta que Feijóo se rodea solo de "radicales" como Miguel Tellado y Ester Muñoz en una estrategia que "solo fortalece a Vox".

En sus palabras, considera que el PP tiene ahora "como horizonte y como guía" a una organización como Manos Limpias. Como ejemplo pone la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado: "Fue la estrategia del fango. Un espectáculo lamentable. El presidente dio las respuesta que tenía que dar".

López, líder de los socialistas madrileños, considera a la Comunidad de Madrid como "el gran laboratorio del PP" y apunta a que es un territorio "alegal", al no aplicarse muchas leyes que se aprueban a nivel nacional. "Ayuso no es una presidenta, es una provocadora y una agitadora. Ayuso no gobierna, provoca. Alimenta más el conflicto", ha expresado el ministro.

En cuanto a la gobernabilidad de España tras la decisión de Junts de romper los acuerdos con el PSOE, López sobra que sigue siendo "absolutamente posible". "Mientras que el Gobierno merezca la pena, y merece mucho la pena, claro que vamos a seguir gobernando y en ese seguir gobernando hay margen", ha expuesto.

"Entiendo que Junts no dice que ya de por sí suma su voto al del PP y al de Vox en el 100% de las votaciones", ha argumentado López en sus palabras para EFE.

Además, ha asegurado que van a presentar los Presupuestos aunque el Gobierno no tenga asegurados los apoyos. No ha aclarado eso sí si la prometida subida salarial de los empleados públicos será haya o no haya cuentas. Sí explica que la próxima semana habrá una primera reunión con los sindicatos y está convencido de que volverá a haber un acuerdo para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores de la Administración.

