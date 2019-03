Ortuzar: “El PP y el PSOE han convertido Bruselas en un cementerio de elefantes”

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha criticado al PP y al PSOE por haber "convertido Bruselas en un cementerio de elefantes", donde "sólo envían lo que les sobra en Madrid". Ortuzar ha cerrado el acto electoral que su partido ha celebrado en el Boulevard donostiarra, en el que han participado el lehendakari, Iñigo Urkullu, y la candidata del PNV a las elecciones europeas Izaskun Bilbao.

El líder jeltzale ha defendido el trabajo de Bilbao en Bruselas, pues ha destacado que se encuentra "entre los cinco europarlamentarios del Estado con más actividad". "Ha realizado 1.133 intervenciones en estos cinco años ¿Sabéis dónde están Mayor Oreja e Iturgaiz? En el último y penúltimo lugar.

Y luego tienen la cara de apelar al voto útil. 47 intervenciones uno, 24 el otro ¡En cinco años! Así quieren y defienden el PP y el PSOE a Euskadi en Europa", ha subrayado. También se ha referido a Bildu y ha considerado "bueno" que la coalición independentista gestione algunas instituciones, porque "por sus hechos" se les conocerá". "Y les estamos conociendo", ha añadido. "Han pasado de ser el partido del no a ser el partido del no sé, del no me dejan, del no puedo, del no sabía, del no me acuerdo, del no hago nada. Nada de nada", ha asegurado Ortuzar.

Por su parte, Iñigo Urkullu, ha dicho que su partido no quiere "la pinza del bipartidismo" y ha advertido de que no votar en los comicios del 25 de mayo "es dejar hacer a quienes no van a hacer nada por Euskadi ni por cambiar Europa".

Urkullu ha mostrado además su apoyo a San Sebastián como Capital Europea de la Cultura en 2016, "un proyecto europeo, de país y de Donostia", por lo que cree que "hay que poner en orden las cosas para que sea un éxito". "Cuanto antes lo asumamos mejor", ha destacado Urkullu, tras la intervención de la candidata jeltzale Izaskun Bilbao, quien también ha expresado su "compromiso" con la Capitalidad Europea.