El nuevo modelo de financiación presenta al Gobierno una carrera de obstáculos repleta de diferencias, incógnitas e incertidumbre

El panorama político nacional se ha visto protagonizado en los últimos dias por el nuevo modelo de financiación, que presenta al Gobierno una carrera de obstáculos por un acuerdo que podría tardar mucho en llegar.

Para sacarlo adelante, el Ejecutivo no solo se enfrenta a la dificultad de convencer a las comunidades en las que hay división, también debe hacer frente al aluvión de críticas y opiniones entre las voces socialistas. Algunos dicen apoyar al presidente, Pedro Sánchez, pero otros como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, preferirían "perder las elecciones" antes "que la dignidad".

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, desvelaba este viernes los detalles de la propuesta del Gobierno para la nueva financiación autonómica. Este, pendiente desde 2014, repostará al conjunto de comunidades de régimen común 20.975 millones de euros más en 2027 que si se mantuviera el modelo vigente.

Desde el Gobierno afirman que las comunidades del PP se opondrán al modelo aunque les beneficie, pero hay quien cree que terminarán reculando. Entre otros, Pilar Bernabé opina que "una vez pasen este proceso de negación y trauma porque no lo veían venir, van a decir que si porque es de justicia".

Eso sí, aún hay más obstáculos ya que aunque ERC avala un acuerdo en el que ha sido protagonista, Junts no aceptará la propuesta si no incluye la financiación singular.

De esta manera, los expertos se han sumado también a la división de opiniones. Por su parte, Gonzalo Bernardos, profesor de economía, cree que si este modelo acaba dándose "será una de las mayores injusticias que puede haber".

Así, plantean nuevas incógnitas, como José María Camarero, periodista económico de 'ABC', que expone que "se va a repartir mucho dinero porque ahora estamos en recaudación récord": "Pero la clave es: ¿qué pasara y cómo se calculará cuando la cosa no vaya como va ahora?".

Las últimas jornadas se han visto marcadas por las preguntas y la incertidumbre alrededor de un modelo que pone en un aprieto a su principal valedora, María Jesús Montero, que tendrá que defenderlo como ministra de Hacienda y como candidata socialista por Andalucía.

